Chiếc cúp vàng World Cup được cựu thủ thành số một đội tuyển Tây Ban Nha Iker Casillas và siêu mẫu người Nga Natalia Vodianova mang ra sân Luzhniki. (FIFA)

Phòng thay đồ của đội tuyển chủ nhà trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Getty Images)

Khu vực thay đồ của đội tuyển còn lại ở trận mở màn A-rập Xê-út. (Ảnh: Telegraph)

Ca sĩ kỳ cựu người Anh Robbie Williams - cựu thành viên ban nhạc Take That - trình diễn ca khúc “Let me entertain you” tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: FIFA)

Trái bóng được sử dụng tại World Cup 2018 có tên gọi Telstar 18 do hãng thể thao Adidas sản xuất với hai màu chủ đạo đen và trắng. (Ảnh: FIFA)

Cựu danh thủ Ronaldo Luis Nazário de Lima - một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới - cũng có mặt tại lễ khai mạc cùng linh vật của kỳ World Cup năm nay là chú sói Zabivaka. (Ảnh: Getty Images)

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo xuất hiện trên sân Luzhniki. (Ảnh: Reuters)

Bầu không khí cuồng nhiệt trong bữa tiệc của âm nhạc và sắc mầu. (Ảnh: FIFA)

Lễ khai mạc World Cup năm nay xoay quanh chủ đề bóng đá và tình yêu. (Ảnh: Reuters)

Màn đồng diễn ấn tượng với trái bóng của chủ nhà Nga. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin phát biểu khai mạc World Cup 2018. (Ảnh: ITV)

Chủ nhà Nga và A-rập Xê-út là hai đội tuyển thi đấu trận mở màn của World Cup 2018. (Ảnh: FIFA)

TRUNG HƯNG - HUY VŨ

VietBao.vn