Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra lúc nào, ở đâu?

Sự kiện khởi đầu cho hơn 1 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" này sẽ diễn ra lúc 17h giờ địa phương (tức 20h giờ Việt Nam) ngày 14-6, tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow. 2 tiếng sau đó, trận mở màn giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út sẽ diễn ra cũng trên sân này. VTV sẽ tường thuật trực tiếp liền mạch hai sự kiện trên.

Sân vận động Luzhniki ở Moscow là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018

Kịch bản chương trình khai mạc có gì hấp dẫn?

Trong khoảng 2 tiếng diễn ra buổi lễ, 500 vũ công, VĐV thể dục, diễn viên xiếc… sẽ tham gia vào một tiết mục liên hoàn, được mô tả là đặc sắc nhất từ trước tới nay, cho thấy toàn bộ những gì tinh túy nhất trong văn hóa cũng như cuộc sống của nước Nga.

Tiếp đó sẽ là màn pháo hoa rực rỡ được bắn từ các tháp pháo được bố trí xung quanh sân vận động. Nó được dự báo là có thể khiến bất cứ người xem nào cũng phải choáng ngợp.

Âm nhạc cũng là một điểm nhấn quan trọng của lễ khai mạc. Sẽ có nhiều nghệ sĩ đình đám như ca sĩ người Anh Robbie Williams, nữ danh ca Opera xinh đẹp người Nga Aida Garifullina... sẽ làm nóng không khí bằng những bản hit cuốn hút nhất.

Nữ danh ca xinh đẹp Aida Garifullina

"Tôi chưa từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một phần trong buổi lễ lớn như thế này. World Cup đang diễn ra ngay tại quê hương tôi, và thật khó có thể ngăn sự háo hức chờ đợi đến ngày được cổ vũ các cầu thủ thân yêu của mình ra sân", ca sĩ Aida Garifullina chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều tên tuổi của Nga như danh cầm Denis Matsuev cùng các ca sĩ opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov và Albina Shagimuratova sẽ góp sức để lễ khai mạc thêm màu sắc. Bài hát đầy sôi động chính thức của World Cup 2018 "Live it up" cũng sẽ được cất lên bởi bộ ba Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ người Albania - Era Istrefi.

Ronaldo tái xuất

Ronaldo "béo" là một trong những nhân vật đáng chú ý trong lễ khai mạc World Cup 2018

Cùng với các nghệ sĩ, danh thủ người Nga, một nhân vật đáng chú ý khác là Ronaldo "béo", người từng cùng Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002 cũng sẽ góp mặt, như một sự tôn vinh và hy vọng về vinh quang mà các cầu thủ hướng tới trên đất Nga.

"Mọi việc lúc này nên được gác sang một bên, cả thế giới sẽ xích lại gần nhau để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi đã có được cảm giác này cách đây 4 năm ở quê nhà Brazil, và thật hạnh phúc khi chia sẻ sự phấn khích này với mọi người yêu bóng đá trên khắp nước Nga và thế giới", Ronaldo nói.

VietBao.vn