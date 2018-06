Luzhniki cũng là nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2018. Trong thời điểm diễn ra lễ khai mạc, một buổi hòa nhạc được tổ chức song song tại Quảng trường Đỏ nổi tiếng của TP Moscow

Dự kiến sẽ có khoảng 500 vũ công, VĐV thể dục… cùng tham gia màn phô diễn những nét văn hóa đặc sắc nhất của xứ sở bạch dương. Buổi lễ sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa được người dân Nga và cả thế giới chờ đợi.

Thông tin từ ban tổ chức, nghệ sĩ opera Placido Domingo, người nổi tiếng với bài hát khai mạc Italia 90, với tư cách là một trong ba nghệ sĩ opera cuối cùng cùng với Luciano Pavarotti và José Carreras, sẽ tham gia biểu diễn cùng giọng nam cao người Peru Juan Diego Florez ở buổi lễ khai mạc.

Nghệ sĩ dương cầm Dennis Matsuev, các ngôi sao opera toàn cầu như Anna Netrebko, Yusif Eivarov, Ildar Abdrazakov, Aida Garifullina, Albina Shagimuratova đều nằm trong danh sách biểu diễn.

Như chúng ta được biết, bài hát chính tại các kỳ World Cup - Live It Up (Jenifer Lopez và Pitbull thể hiện rất thành công) cũng sẽ được cất lên bởi tài tử Mỹ Will Smith, Nicky Jam và giọng ca người Kosovo Era Istrefi.

Hiện ban tổ chức còn lấn cấn về việc hai nghệ sĩ từng mở màn rất thành công tại lễ khai mạc World Cup Brazil bốn năm trước, Jenifer Lopez và Pitbull, chưa xác nhận sẽ tham dự sự kiện vào ngày 14-6 tới.

VietBao.vn