Nhìn những gì các học trò ông Darren Bazelay thể hiện cho thấy một New Zealand lột xác, không còn xơ cứng, không còn bị động và hiểu ý nhau hơn. Thực chất họ chỉ tập trung hai tuần trước World Cup từ sinh viên Mỹ, từ học viện bóng đá Anh, vài cầu thủ ở Úc về cùng với cầu thủ trong nước tạo nên một đội U-20 New Zealand.

Đến giờ nhiều người vẫn rất tiếc (không phải trách móc) thầy trò Hoàng Anh Tuấn bị cầm hòa trong thế thắng, do chính tư tưởng sợ thua New Zealand.

Không ai đánh giá thấp U-20 New Zealand, song yếu tố khiến họ trở nên… nai tơ trong trận đầu do chưa kịp bắt nhịp. Trong khi đó, U-20 Việt Nam “thua” vì không tận dụng cơ hội tốt để lấy 3 điểm chính là câu chuyện “mê tín” hai năm về trước.

Lần đó, New Zealand ra quân hủy diệt Myanmar 5-1 nên có thể HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chủ trương chơi an toàn khiến ông bị thiếu phương án tấn công. Hơn nữa, New Zealand từng năm lần dự U-20 World Cup, còn Việt Nam mới lần đầu thì nghĩa lý gì. Cho đến khi ông Tuấn muốn gây thêm bất ngờ ở trận gặp Pháp thì cơ hội không đến nữa.

Không ai trách thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vì muốn có một đội tuyển mạnh với sự chủ động trong lối chơi đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm.

Hy vọng trận cuối gặp U-20 Honduras vào ngày 28-5, HLV Hoàng Anh Tuấn biết rút tỉa kinh nghiệm như cách chơi của New Zealand để lấy vé vào vòng tứ kết.

VietBao.vn