"Gã điên UFC" Conor McGregor vừa trở thành một ông bố, còn Floyd Mayweather thì đang mải mê kinh doanh, anh bỏ ra tới 5 triệu USD để mua một CLB giải trí cho phái mạnh ở Las Vegas (Mỹ). Cả hai đang cho thấy họ đang không tập trung cao nhất cho trận đấu trong mơ có giá trị ước tính khoảng 1 tỷ USD.

"Bố già UFC" (giữa) chán nản vì đối tác quá chậm chễ trong việc đàm phán

Thực tế cuộc đàm phán giữa các nhà quản lý giữa UFC và boxing vẫn chưa đâu vào đâu. Mới đây theo The Sun, chủ tịch UFC, Dana White nóng nảy tuyên bố với The Herd: "Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay vì tôi chưa có được thỏa thuận cho trận đấu. Họ đã hứa hẹn về cuộc chiến này, nhưng chúng tôi không muốn chờ đợi. Nếu muốn, hãy ký vào bản thỏa thuận. Đó là luật".

Ông Dana White cũng nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán như "cơn ác mộng" khi phía bên kia tỏ ra quá chần chừ, cụ thể nếu có diễn ra nó sẽ không phải là ngày 16/9 như dự định bởi thời điểm này trận đấu giữa Gennady Golovkin và Saul "Canelo" Alvarez đã được chốt.

"Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào cả, bởi hai bên vẫn chưa có được tiếng nói chung", "Bố già UFC" tức giận cho biết các cuộc đàm phán về vụ đấu giá tiền bạc giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor của MMA hầu như không còn nữa.

Khi cuộc đàm phán giữa McGregor và Mayweather đang đi vào bế tắc, Mayweather được khuyên rằng nên trở lại để thi đấu với một tay đấm boxing thực thụ. Cụ thể "Money Man" được cựu võ sĩ đồng hương Oscar De La Hoya khuyên nên đấu với người thắng trong cặp đấu giữa Gennady Golovkin và Saul "Canelo" Alvarez diễn ra vào 16/9, đó mới là 2 võ sĩ boxing thực thụ.

Oscar nói với TMZ Sports: "Tôi có tin trận Mayweather và Conor McGregor đang đi vào ngõ cụt, bởi tay đấm Ireland không có kinh nghiệm trên sàn boxing. Mayweather là một tay đấm vĩ đại vì vậy anh cần đấu với người xứng đáng hơn. Đó là người thắng trong trận giữa Golovkin và Alvarez".

Mayweather được khuyên đấu với 2 cao thủ boxing thực sự là Canelo Alvarez (trái) và Golovkin (phải)

Canelo Alvarez - võ sĩ Mexico đang giữ 4 đai hạng trung, anh thi đấu 51 trận (thắng 49, hòa 1, thua 1) còn Gennady Golovkin được mệnh danh là "Cậu bé vàng" Kazakhstan có thành tích toàn thắng 38 trận trong sự nghiệp giữ 5 đai hạng trung.

Mayweather từng đánh bại Canelo vào ngày 14/9/2013, nhưng "Money Man" chưa có cơ hội thi đấu với "Cậu bé vàng" Golovkin. Nếu như Golovkin thắng trong trận đấu tới và sau đó thi đấu với Mayweather đó sẽ là trận đấu lớn thực sự của làng boxing, theo ước tính nó có thể tạo ra tổng doanh thu 2 tỷ đô.

"Một mũi tên trung 2 đích", Mayweather có thể kiếm thật nhiều tiền và chặn đứng sự vĩ đại của "Độc cô cầu bại 2.0" Golovkin. Rất đáng để "Money Man" trở lại.

