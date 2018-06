Cristiano Ronaldo thực hiện cú sút phạt không thể cản phá khiến De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Cristiano Ronaldo lại tiếp tục xô đổ hàng loạt kỷ lục sau khi lập cú hat-trick trong trận hòa kịch tính 3-3 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 8 giải đấu quốc tế liên tiếp, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất từng ghi hat-trick ở vòng chung kết World Cup.

Từ những phút đầu tiên, Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng trên chấm phạt đền nhờ công của Ronaldo sau pha vấp ngã khéo léo. Cầu thủ này ngay sau đó tiến đến góc sân và trình diễn màn ăn mừng "độc nhất vô nhị" của mình.

Pha ăn mừng đầy khiêu khích của Ronaldo hướng tới Messi. Ảnh: Getty Images.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đưa nay lên cằm và chu môi với một dáng vẻ đầy khiêu khích. Những pha ăn mừng của Ronaldo từ trước đến nay đều khiến cho người hâm mộ trên khắp thế giới cảm thấy thú vị.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khuôn mặt hài hước của tiền đạo Real Madrid không ám chỉ người đồng nghiệp Lionel Messi. Cả 2 đều là những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới và đối đầu với nhau hơn một thập kỷ.

Chuyện là mới đây, một hãng sản xuất đồ thể thao chạy chiến dịch quảng cáo kết hợp cùng ngôi sao người Argentina có tên gọi: "Leo Messi: The G.O.A.T". Trong đó, "G.O.A.T" là viết tắt của cụm từ "Greatest Of All Time" (tạm dịch: hay nhất mọi thời đại).

Tuy nhiên, trong tiếng Anh, "goat" là từ dùng để chỉ con dê. Bởi vậy, Ronaldo đã đóng giả con vật này trong pha ăn mừng của mình nhằm gửi một thông điệp tới đại kình địch: Tôi là G.O.A.T chứ không phải Messi.

Bức ảnh Messi đang bế một chú dê nằm trong chiến dịch quảng cáo "Leo Messi: The G.O.A.T".

Tây Ban Nha đã có trận đấu không hề tồi, song đẳng cấp của Ronaldo khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thậm chí còn suýt chút nữa đưa đội bóng lội ngược dòng thành công ở những phút cuối của trận đấu.

Ronaldo đã gọi, liệu Messi có trả lời? 20h tối nay 16/6, Messi cùng các đồng đội có cuộc đối đầu với Iceland, "ngựa ô" tại EURO 2016 trước khi gặp Croatia và Nigeria ở bảng D vòng chung kết World Cup 2018.

Chưa rõ liệu siêu sao người Argentina có ghi bàn hay không, nhưng với việc Ronaldo vừa lập hat-trick kèm theo pha ăn mừng có tính "khiêu khích" đối thủ, "El Pulga" hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong trận đấu với "Băng đảo" trên sân Spartak.

Lionel Messi Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987 Chiều cao: 1.69 m Số áo: 10 Facebook



VietBao.vn

Dù Costa và Nacho đưa Tây Ban Nha vượt lên, nhưng với cú phạt từ ngoài vòng cấm, Ronaldo hoàn thành hattrick giúp Bồ Đào Nha chia điểm tổng với tỷ số 3:3.