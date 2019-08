Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Muôn màu thể thao

Video ngôi sao làng golf thế giới Thorbjorn Olesen dính scandal lạm dụng tình dục trên máy bay:

Ian Poulter - tay golf người Anh bay cùng chuyến với Thorbjorn Olesen đã cố gắng can ngăn đồng nghiệp làm bậy nhưng bất thành

Từ tháng 4 năm 2012 đến nay, Thorbjorn Olesen đã giành được 5 danh hiệu European Tour. Năm ngoái, anh đánh bại Jordan Spieth ở trận single để góp phần giúp đội tuyển châu Âu vô địch Ryder Cup 2018 khi thắng đội tuyển Mỹ của những tên tuổi lẫy lừng như Patrick Reed, Tiger Woods hay Phil Mickelson... Olesen vừa kết thúc The Open ở vị trí T57 và đang đứng thứ 62 trên bảng điểm golf thế giới.

Nếu bị vị khách nữ mình sàm sỡ đâm đơn kiện và bị tòa án xác định có tội, nhà vô địch Ryder Cup 2018 có nguy cơ bị đi tù và danh tiếng bị hủy hoại.

