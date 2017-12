Chelsea hòa chật vật trước Atletico Madrid:

Đã giành vé sớm để đi tiếp vào giai đoạn knock-out nhưng Chelsea buộc phải giành chiến thắng trước Atletico Madrid lượt đấu rạng sáng 6-12 để bảo đảm vị trí nhất bảng C . Trong khi đó, đội khách đến từ Tây Ban Nha cũng quyết tâm lấy trọn 3 điểm tại London để nuôi hy vọng đi tiếp trong trường hợp AS Roma sẩy chân trước Qarabag.

Các chân sút Chelsea phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1

Mục tiêu này khiến cả hai đội bóng nhập cuộc hết sức thận trọng. Atletico chơi tốt trong ít phút đầu trận nhưng dần phải nhường quyền kiểm soát thế trận lại cho đội chủ nhà Chelsea.

Tạo được sức ép đáng kể lên cầu môn đối phương nhưng lần lượt những Alvaro Morata, Eden Hazard hay Davide Zappacosta lại tỏ ra kém duyên với những pha dứt điểm của mình, nhất là trong khung thành Atletico, thủ môn Jan Oblak vẫn rất xuất sắc như thường khi.

Atletico Madrid thi đấu lăn xả tại London

Ra sân cùng giờ nên mọi diễn biến ở hai sân đấu liên tục được cập nhật. Giữa lúc thế trận tại sân Stamford Bridge đang giằng co sôi nổi, tin Diego Perotti ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 53 cho AS Roma trước Qarabag từ đất Ý đưa về khiến mọi cố gắng của Atletico Madrid bỗng trở nên vô nghĩa, kể cả chỉ vài khoảnh khắc sau đó, Saul Niguez đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong khung thành Chelsea. Pha lập công phút 56 khởi nguồn từ cú đánh đầu chiến thuật của "người cũ" The Blues, tiền đạo Fernando Torres.

Saul Niguez đánh đầu mở tỉ số cho đội khách Atletico

Atletico Madrid tắt dần hy vọng nhưng Chelsea cũng nôn nóng không kém khi nhiệm vụ của họ vẫn còn ở phía trước, nặng nề hơn bởi buộc phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới đối phương. Phút 75, từ cú sút chìm hiểm hóc của Eden Hazard, trung vệ Stefan Savic lóng ngóng phá lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự Atletico.

Savic đốt lưới nhà sau cú sút của Hazard phía Chelsea

"Cơ hội lịch sử" suýt được trao cho Michy Batshuayi, tác giả bàn thắng nghẹt thở phút bù giờ ở trận lượt đi hơn 2 tháng trước. Có lẽ chấn thương dai dẳng và việc bị "cất" quá lâu trên băng ghế dự bị đã khiến tiền đạo người Bỉ mất đi phần nào độ quái và sự tinh tế đủ để đánh bại thủ thành Jan Oblak ở những phút cuối, bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ngược dòng cho Chelsea.

"Ngư ông" AS Roma hưởng lợi:

Kết quả hòa 1-1 tại Stamford Bridge khiến chủ nhà Chelsea rơi xuống vị trí nhì bảng C còn Atletico Madrid ngậm ngùi nhận tấm vé xuống chơi ở Europa League. AS Roma giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Qarabag, ung dung vượt lên giành ngôi đầu bảng (bằng điểm Chelsea nhưng hơn về kết quả đối đầu).

VietBao.vn

Đông Linh - Ảnh: Reuters