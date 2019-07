Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video Sun Yang bị kình ngư Úc "hắt hủi" trên bục nhận giải

Horton sau đó vẫn chụp ảnh vui vẻ với người về thứ 3

"Thật sự khó chấp nhận, một hành động nhỏ nhen. Có lẽ kình ngư Úc ghen tị vì không có tài năng như Sun Yang, anh ta xứng đáng nhận án phạt...", một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc bức xúc viết. Tương tự, những từ ngữ nặng nề hơn đã được đông đảo người hâm mộ Sun Yang gửi tới Horton trên mạng xã hội.

Bên cạnh những lời chê không thương tiếc của fan Trung Quốc, thì các nhà chuyên môn có nhận định hoàn toàn khác. VĐV từng giành huy chương Olympic Cat Campbell gọi Horton là "huyền thoại, góp phần làm sạch môn thể thao này". Trưởng đoàn bơi Úc, bà Kitty Chiller thì cho biết đó là quan điểm riêng của Horton, toàn đội bơi Úc không có ý định xin lỗi về hành động trên.

