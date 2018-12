Danh sách 12 HCV của Ánh Viên tại đại hội: 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do, 100m bơi ngửa, 50m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 50m bướm.