Ông Lô-ép cũng dành nhiều lời khen ngợi đến Tô-ni Crút, người đã "lập công chuộc tội" mang về bàn thắng thứ hai sau sai lầm dẫn đến bàn thua của đội Ðức. Bản thân Tô-ni Crút cũng tự tin cho rằng "xe tăng Ðức" đã chiến đấu hết mình. Anh cho biết: "Chúng tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ mình sẽ bị loại, hiện giờ toàn đội đang hướng tới việc phải đánh bại Hàn Quốc".

HLV và các cầu thủ Thụy Ðiển suýt gây ra chuyện

Ngay sau bàn thắng ở phút bù giờ của đội tuyển Ðức, các thành viên đội tuyển Thụy Ðiển dường như không còn giữ được bình tĩnh. HLV An-đéc-xơn và nhiều cầu thủ dự bị của đội bóng Bắc Âu đã lao sang phía đội tuyển Ðức đòi "ăn thua đủ". Rất may là các nhân viên an ninh đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn các hành động quá khích của những người thua trận. Giải thích cho điều này sau đó, HLV An-đéc-xơn cho biết: "Một số lãnh đạo và cầu thủ đội tuyển Ðức đã cư xử không đúng khi ăn mừng bằng cách chạy sang chế giễu chúng tôi với các cử chỉ không đẹp. Ðiều này làm tôi và các cầu thủ nóng mặt. Theo ứng xử thông thường, đáng lẽ họ phải có những hành động cảm thông, chia sẻ với chúng tôi thì sẽ hay hơn".

Lu-ca-cu được so sánh với Ma-ra-đô-na

Lu-ca-cu đã lập thành tích ngang với Ma-ra-đô-na của Ác-hen-ti-na khi ghi hai bàn trong hai trận liên tiếp tại World Cup. Anh cũng là cầu thủ duy nhất có được kỷ lục này từ khi Ma-ra-đô-na lập được tại World Cup 1986. Lu-ca-cu đã ghi được hai bàn thắng trước đội tuyển Tuy-ni-di tối 23-6 và trước đó là hai bàn thắng vào lưới đội Pa-na-ma ở trận ra quân của "Quỷ đỏ". Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Ma-ra-đô-na lập cú đúp trong hai trận liên tiếp là trận tứ kết thắng đội tuyển Anh và trận bán kết thắng đội tuyển Bỉ tại World Cup 1986. Lu-ca-cu đang cạnh tranh với Rô-nan-đô ngôi vị Vua phá lưới World Cup 2018 khi cùng có bốn bàn thắng.

Tin xấu cho Bra-xin

Theo thông tin từ bác sĩ đội tuyển Bra-xin Rô-đri-gô Lát-ma, một trong những trụ cột của đội bóng là tiền vệ Ðu-glát Cô-xta sẽ không thể tham dự trận đấu quan trọng sắp tới với đội tuyển Xéc-bi-a vào ngày 28-6 tới. Cô-xta đã bị tái phát chấn thương đùi trong trận Bra-xin thắng Cô-xta Ri-ca 2-0. Theo bác sĩ Lát-ma, hiện chưa thể xác định chính xác thời điểm tiền vệ này có thể trở lại thi đấu. Ðây thật sự là một tin xấu cho Bra-xin bởi Nây-ma sẽ không có được người phối hợp và kiến tạo những đường bóng ăn ý như Cô-xta. Trước đó, chính anh là người đã giúp Nây-ma có được bàn thắng ở trận đấu với Cô-xta Ri-ca.

Ðủ cách kiếm tiền ở Nga thời World Cup

World Cup 2018 chính là cơ hội kiếm tiền của không ít người và cũng khá đơn giản, không phải đầu tư nhiều, nhất là tại các khu Fanzone (khu công cộng dành cho các cổ động viên xem bóng đá qua các màn hình). Do tình hình kiểm soát an ninh chặt chẽ tại các cửa Fanzone, cho nên mỗi cổ động viên vào xem muốn mua một chai nước lọc hay chai nước ngọt có dung tích 500 ml đều phải trả 100 rúp (khoảng 35 nghìn đồng Việt Nam). Bia bán trong các khu này cũng có giá cao hơn ngoài và cũng khoảng từ 100 đến 300 rúp. Có một cách kiếm tiền rất đơn giản là vẽ cờ cho các cổ động viên với giá từ 100 đến 200 rúp cho mỗi lá cờ nhỏ vẽ lên má và trán cổ động viên. Có người còn kiếm được nhiều tiền khi mua một phiên bản Cúp bóng đá thế giới bằng thạch cao mạ vàng để ở cửa các sân vận động cho cổ động viên chụp ảnh và thu tiền.

