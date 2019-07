Sự kiện:

WWE - Thiên đường của đô vật

"Quái vật" Jordan Omogbehin dễ dàng ném bay hai võ sĩ trong chớp mắt:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Với chiều cao 2m20, Omogbehin trở thành võ sĩ đô vật biểu diễn "khổng lồ" thứ 3 mọi thời đại, chỉ xếp sau Jorge González (2m44) và André Roussimoff (2m24)

VietBao.vn