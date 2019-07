Sự kiện:

Boxing

Manny Pacquiao

Những chiến thắng kinh điển của Pacquiao tại sàn MGM:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Manny Pacquiao

Cuối cùng, một trận đấu nữa để lại kỷ niệm ngọt ngào cho Pacquiao tại sân MGM là trong trận đấu với De La Hoya. Đây cũng được coi là trận đấu trong mơ, là một siêu đấu quyền anh chuyên nghiệp được diễn ra vào cuối năm 2008.

Tuy nhiên, Pacquiao vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ. Sau những cú đánh trời giáng liên tiếp vào hiệp 8, La Hoya biết rằng sẽ không thể tiếp tục trụ vững nên đã sớm đầu hàng ở trong giờ nghỉ.

VietBao.vn