Giờ G của đêm gala trao giải "The Best" đang đến gần. Ở thành Londo lúc 18h30 hôm nay 24/9 (0h30 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam), thế giới nhiều khả năng sẽ chứng kiến một cuộc lật đổ. Luka Modric có thể truất ngôi Ronaldo để giành danh hiệu cá nhân cao quý của FIFA. Đây không còn là trò đùa nữa.

Chia sẻ với Zing.vn, biên tập viên James Dampney người Australia không hề hoài nghi về khả năng chiến thắng của Modric. Ông nhận định thế giới đã quá ngán ngẩm khi thấy Ronaldo và Lionel Messi thay nhau đứng trên đỉnh tôn vinh cầu thủ hay nhất năm.

Luka Modric là ứng viên sáng giá cho giải "The Best" năm 2018.

Nếu Modric thắng "The Best", đây sẽ là hồi kết cho chu kỳ thống trị của Ronaldo và Messi

- Lần đầu tiên sau gần 1 thập niên, thế giới đã thấy những gương mặt mới nổi lên và phá thế thống trị của Ronaldo - Messi. Ông nghĩ điều này có khiến giải "The Best" nhàm chán?

- Tôi cho là không. Đêm gala trao giải "The Best" tới đây sẽ rất thú vị. Đây là năm đặc biệt, nói đúng hơn hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Lần đầu tiên người ta không còn thấy Ronaldo và Messi đua tài ở hạng mục cá nhân nữa.

Trước đây, từ giải "The Best" đến Quả bóng vàng, Ronaldo và Messi thay nhau giành chiến thắng. Tôi chắc người hâm mộ đều đồng ý với điều đó, vì những gì cả hai thể hiện đơn giản quá tuyệt vời. Năm nay, Luka nhiều khả năng sẽ tạo ra cú sốc.

Sau khi chứng kiến Ronaldo và Messi thống trị bóng đá thế giới, tôi nghĩ nhiều người bắt đầu ngán ngẩm với kịch bản. Bởi vậy, sự có mặt của Modric và Salah trong danh sách rút gọn giải "The Best" hứa hẹn tạo ra nhiều điều thú vị.

Theo tôi, Luka xứng đáng giành chiến thắng năm nay. Tầm ảnh hưởng của Modric cũng quan trọng như Cristiano trên hành trình vô địch Champions League mùa giải 2017/18 và cả trong quá khứ. Anh có vị thế không thua gì CR7 - một nhân tố quan trọng trong thành phần Real Madrid.

Hè qua, Luka cũng trải qua vòng chung kết World Cup 2018 rất xuất sắc. Từ những gì anh ta thể hiện trên đất Nga và tại cúp châu Âu, tôi nghĩ Modric xứng đáng giành giải "Cầu thủ hay nhất năm" của FIFA.

Modric đã có một vòng chung kết World Cup 2018 thành công.

- Nếu Modric thắng giải, đây sẽ là hồi kết cho sự thống trị của Ronaldo và Messi?

- Chắc chắn là vậy. Họ đã chơi quá lâu ở những cuộc đua tới giải thưởng cá nhân. Đồng ý rằng Messi và Ronaldo luôn nằm trong top tên tuổi hay nhất hình, song Luka Modric bây giờ cũng xuất sắc không kém. Tôi tin Modric sẽ còn chiến thắng nữa trong tương lai.

- Trao giải "The Best" cho một tiền vệ liệu có phải là "sự bù đắp" của FIFA?

- Tôi không đồng ý với quan điểm này. Chẳng hề có sự bù đắp nào ở đây cả. Mười năm qua là thời kỳ hưng thịnh của Ronaldo và Messi. Họ luôn tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại. Hai siêu sao này liên tục tạo ra kỷ lục về số bàn thắng, chinh phục danh hiệu.

Thử nghĩ còn ai hay hơn Ronaldo và Messi khi đối chiếu về bàn thắng, số danh hiệu vô địch?

Những lá phiếu cảm tính ở giải "The Best"

- Ông nghĩ thế nào về tiêu chí bình chọn của FIFA về giải "The Best"?

- Rất khó để định lượng các tiêu chí cho các giải thưởng cá nhân. Thường thì những người bình chọn sẽ có lý lẽ riêng. Đôi lúc, họ còn chịu ảnh hưởng bởi truyền thông khi đặt bút bình chọn. Đó chưa nói nhiều lá phiếu đầy sự cảm tính, chứ không dựa vào thống kê nào.

Lấy trường hợp của Antoine Griezmann làm ví dụ. Tại sao anh ta vô địch World Cup 2018 và Europa League, nhưng lại không có tên trong danh sách rút gọn cho giải "The Best". Những ai yêu mến tiền đạo người Pháp có quyền bất bình nếu chiếu theo số danh hiệu thần tượng của họ giành được.

Với Griezmann, đúng là anh ta đã có năm thành công. Song, chân sút của Atletico Madrid có phải cầu thủ quá xuất sắc đến nỗi làm lu mờ những người khác? Tôi không cho rằng như vậy. Trong khi, bao nhiêu người nghĩ rằng tuyển Croatia có thể vào đến chung kết World Cup 2018, nơi Modric thi đấu rất xuất sắc.

Màn trình diễn của Luka theo tôi đã chinh phục được tất cả người hâm mộ trên thế giới, ngay cả những fan khó tính nhất. Modric khác phần còn lại như vậy. Do đó, không trao giải "The Best" cho tiền vệ người Croatia sẽ là điều rất bất công.

Những lá phiếu cảm tính có giúp Ronaldo tạo ra bất ngờ tại giải "The Best"?

- Năm 2018, Modric phá thế thống trị của Ronaldo và Messi, nhưng tiền vệ này đã 33 tuổi. Vậy theo ông, tương lai bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến những nhân tố nào tiềm năng có thể thay CR7 và Messi thống lĩnh các giải thưởng?

- Năm ngoái, tôi nghĩ mẫu cầu thủ như Kevin de Bruyne hoặc Neymar sẽ tạo ra khác biệt. Họ được tin tưởng và kỳ vọng giúp Man City và PSG tới chức vô địch Champions League hoặc giúp đội tuyển quốc gia của mình vô địch World Cup. Khi ấy, tôi không nghĩ Modric đứng trong top ứng viên sáng giá lật đổ Ronaldo và Messi.

Nhưng rồi bóng đá chẳng thể biết được chữ ngờ. Ở tuổi 33, Luka trở thành trái tim vận hành sự sống của tuyển Croatia và Real Madrid. Anh ta như chiếc chìa khóa mở ra thành công. Còn Neymar, mọi chuyện ở PSG lại không mấy suôn sẻ. Tại World Cup 2018, dấu ấn tiền đạo người Brazil tạo ra không nhiều.

Quay lại câu hỏi của bạn, tôi nghĩ De Bruyne, Kylian Mbappe hoặc Naby Keita có thể trở thành những gương mặt sáng giá cho cuộc đua tới những giải thưởng cá nhân. Do năm 2018 có sự kiện World Cup, bởi vậy thành bại ở giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" sẽ được định đoạt bởi màn trình diễn của cầu thủ tại sân chơi này.

Nói Luka Modric là ứng viên nặng ký cho giải thưởng "The Best" là vậy.

- Tiền đạo Salah đã có một năm tương đối thành công cùng Liverpool, ông nghĩ sao khi anh ấy có mặt trong top 3 ứng viên cho giải "The Best"?

- Phải thừa nhận tôi là fan của Liverpool, và đặc biệt Salah, vì vậy câu hỏi của bạn khiến tôi khó xử. Salah trong năm qua chơi rất hay. Mọi thứ hoàn hảo để Salah có thể tạo ra điều gì đó khác biệt. Tôi tin tiền đạo người Ai Cập sẽ còn tiếp tục duy trì phong độ trong thời gian tới.

Nhưng khi nói đến khả năng để Salah giành giải "Cầu thủ hay nhất" của FIFA hay UEFA, tôi cho rằng sẽ rất khó. Thậm chí, chỉ việc làm được những điều từng làm như ở mùa 2017/18 là không hề dễ dàng với chân sút chơi chơi Liverpool.

- Nhiều năm qua, những lá phiếu bình chọn các giải thưởng thường dựa vào số bàn thắng của các tiền đạo. Ông có cho rằng điều này thật sự thiếu công bằng?

- Tôi đồng ý những tiền đạo luôn được quan tâm hơn các vị trí. Đơn cử như khi nhắc về Liverpool, người ta chỉ biết Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino. Mùa này, những cầu thủ thủ như Virgil Van Dijk, Joe Gomez, James Milner và thậm chí Alisson cũng đều rất quan trọng. Điều tương tự xuất hiện ở những CLB khác.

Dù vậy, phải nhắc lại lần nữa, Modric sau màn trình diễn quá xuất sắc gần đây và tại World Cup xứng đáng giành chiến thắng. Có hay không có World Cup, tôi nghĩ anh ta cũng cần được nhìn nhận lại giá trị. Việc giúp tuyển Croatia vào chung kết World Cup giống như điều kiện đủ cuối cùng để Luka tạo ra một năm thành công rực rỡ.

