Lý do là trong năm 2017, các đội tại Đông Nam Á sẽ dự hai giải đấu lớn là vòng loại Giải Bóng đá nữ Châu Á năm 2018 và SEA Games 29. Đây là điều đã được dự báo, nhất là khi môn bóng đá nữ có trong chương trình thi đấu của SEA Games 29 (cũng diễn ra trong tháng 8).

Để chuẩn bị cho hai giải đấu nói trên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ tập trung tại Hà Nội vào đầu tháng 3. Đợt tập trung này chủ yếu để chuẩn bị cho vòng loại bảng D, Giải Bóng đá nữ Châu Á năm 2018 do Việt Nam làm chủ nhà. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam ở chung bảng với Iran, Syria, Myanmar, Singapore, trong đó, đội đầu bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết. Minh An

VietBao.vn