Khoảnh khắc tức giận của võ sĩ thua cuộc, khiến anh này lao vào tấn công trọng tài

Trong trận đấu được nhiều chờ đợi ở giải MMA của Đức là Aggrelin 19, võ sĩ Nihad Nasufovic đã giành được lợi thế trước đối thủ Wilhelm "The Amazing" Ott.

Ở đòn quyết định, Nasufovic khống chế được đối thủ từ phía sau, dùng đòn khóa cổ nhưng không thành, và đấm vào đầu của Wilhelm "The Amazing" Ott. Sau đó, Nasufovic tiếp tục dùng đòn khóa cổ và đã thành công.

Sự cố xảy ra khi Wilhelm "The Amazing" Ott cảm thấy bị ngạt và đã đập tay xuống sàn – chỉ dấu báo hiệu xin thua. Tuy nhiên, vị trọng tài vẫn chưa can thiệp dừng trận đấu – điều khá bất ngờ, vì thông thường, ở các trận đấu MMA, một khi võ sĩ ra dấu hiệu xin thua thì trọng tài sẽ phải lao vào quyết liệt để đảm bảo giữ mạng sống cho võ sĩ.

Cũng vì trọng tài chưa can thiệp ngay, đòn khóa của Nasufovic bị kéo dài thêm vài giây, khiến Wilhelm "The Amazing" Ott phải giãy giụa cả chân và tay để báo rõ sự đầu hàng.

Lúc này, vị trọng tài mới ra dấu hiệu ngừng trận đấu, nhưng cũng không có sự can thiệp quyết liệt như thường lệ.

Chính vì thế, võ sĩ thua trận Wilhelm "The Amazing" Ott đã “nổi điên” trước sự “thờ ơ” của vị trọng tài, khi không dừng trận đấu đúng lúc. Anh này đã xông tới đẩy trọng tài, thậm chí tung luôn 2 cú đấm vào vị này. Khi được mọi người can ngăn, Wilhelm "The Amazing" Ott còn tức giận tháo miếng bảo vệ răng ném về phía trọng tài.

Sau trận đấu, Ban tổ chức đã đăng video nói trên lên Facebook của họ, với dòng ghi chú “Xin đừng bắt chước. Vụ bê bối ở trận đấu quan trọng tối qua đây”.

Nhiều người dùng Facebook cũng tỏ ra không hài lòng với hành vi tấn công trọng tài của võ sĩ thua trận.

Dưới đây là video ghi lại khoảnh khắc nói trên:

VietBao.vn