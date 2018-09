Ngôi sao người Argentina đã không có tên trong danh sách rút gọn của FIFA cho danh hiệu "The Best" ở hạng mục cầu thủ hay nhất năm 2018. Ba cái tên còn lại của cuộc chơi bao gồm Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Lionel Messi vắng bóng trong danh sách đề cử top 3, gây ra không ít tranh cãi khi anh vẫn có một mùa giải thi đấu xuất sắc và góp công lớn mang về 3 danh hiệu cho CLB chủ quản Barcelona.

Tuy nhiên, cái tên Messi xuất hiện trong đề cử đội hình tiêu biểu của năm, do đó vẫn được mời tham dự sự kiện này.

Top 3 ứng viên cho giải thưởng "The Best" 2018 của FIFA.

Trong khi nhiều cầu thủ khác sẽ từ chối lời mời vì không còn chút cơ hội nào để về nhà cùng giải thưởng, "El Pulga" vẫn quyết định tham dự buổi lễ như thông lệ hàng năm. Đây là điều Messi luôn làm trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, ngay cả khi biết anh không có cơ hội được tôn vinh ở những hạng mục cá nhân.

Quyết định này của Messi một lần nữa dấy lên tranh cãi khi không ít người so sánh với kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo. Chỉ mới cách đây vài tuần, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã vắng mặt ở buổi gala trao giải cầu thủ hay nhất năm của UEFA.

Dù có tên trong top 3 đề cử cho danh hiệu danh giá nhất dành cho các cầu thủ, Ronaldo được cho là không có "cửa" cạnh tranh với Luka Modric, tiền vệ đã thi đấu xuất sắc trong màu áo Real Madrid và cả ĐTQG Croatia. Đó có thể là lý do khiến tân binh của Juventus không xuất hiện tại buổi lễ trao giải này.

Huyền thoại người Italy Alessandro Del Piero sau đó đã cho rằng Ronaldo hành xử không đúng mực khi vắng mặt ở một trong buổi gala: "Có thể tôi cũng không thể nào vui được khi rơi vào hoàn cảnh của Ronaldo, nhưng tới dự hay phớt lờ buổi lễ vinh danh lại là chuyện khác".

Cựu tiền đạo Juventus cũng dự đoán rằng Modric sẽ là chủ nhân giải thưởng "The Best" của FIFA trong năm nay.

Messi vẫn sẽ tham dự buổi gala dù không thể đoạt danh hiệu "The Best".

Lionel Messi từng có 5 lần giành chiến thắng ở cuộc đua tranh Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Kể từ năm 2016, khi FIFA quyết định tách "The Best" và Quả bóng vàng làm hai giải khác nhau, thủ quân của Barcelona chưa một lần được xướng tên ở danh hiệu "The Best" của FIFA.

Tại buổi gala trao giải năm nay, dù ai giành chiến thắng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do FIFA bình chọn, Messi chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện ở hàng ghế khán giả để vỗ tay chúc mừng cho người xứng đáng nhất.

Lionel Messi Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987 Chiều cao: 1.69 m Số áo: 10



