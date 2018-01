Nằm ở vị trí trang trọng trên tấm backdrop của buổi lễ mà ảnh chụp xuất hiện khá nhiều ngày trước đó trên mạng xã hội, điều băn khoăn là không thấy các ngành chức năng lưu tâm đến chính danh của kênh truyền thông này, kèm theo đó là tên gọi chính thức của đội bóng.

HLV Miura và các tân binh của CLB TP HCM trong lễ ra mắt. Trong đó có phần giới thiệu kênh Hochiminh FC channel

Chi tiết tưởng nhỏ nhưng xem ra không hề nhỏ nếu như đặt câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho phép thành lập một HOCHIMINH FC (dịch nghĩa: CLB Bóng đá Hồ Chí Minh)? Quốc hiệu Việt Nam và tên các vị lãnh tụ từ lâu đã được khuyến cáo không được phép dùng để đặt tên cho các doanh nghiệp, hội đoàn nhưng thực tế thì như đã nhắc ở trên.

Đây không chỉ là lỗi của đội bóng đá thành phố. Giới phóng viên tác nghiệp tại các giải thể thao luôn thấy danh sách thi đấu và kết quả vẫn vô tư "ghép" đơn vị các VĐV theo kiểu Lê Thanh A. (Hà Nội), Trần Văn X. (Hồ Chí Minh), các giải có sự góp mặt của VĐV nước ngoài thì "phiên" theo kiểu quốc tế Lê Thanh A. (HNO), Trần Văn X. (HCM)..., trong khi theo nguyên tắc, phải viết rõ là Trần Văn X. (TP Hồ Chí Minh, TP HCM) hoặc Trần Văn X (HCMC)...

Chịu khó rảo quanh các đường phố ở khu vực trung tâm, dễ dàng nhìn thấy bảng hiệu một số văn phòng đại diện các công ty, doanh nghiệp nước ngoài được viết "vô tư": X.Corporation - HCM Branch Office hoặc X.Corporation - HCM Representative Office!

Chữ C, thiếu một chữ C! Lại là chữ C quan trọng nhất của một cụm từ ai cũng nghĩ quá quen thuộc, đến độ viết thiếu mà không hay biết! Cái thiếu nhỏ làm giảm giá trị của một bảng hiệu, một thương hiệu lớn và phần nào đó, thiếu sự tôn trọng cần thiết đối với một vĩ nhân.

