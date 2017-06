Trên sân Hòa Xuân, đội Hà Nội FC đã phải thi đấu với đội chủ nhà SHB Đà Nẵng mà không có hậu vệ cánh quan trọng là Sầm Ngọc Đức (bị phạt treo giò tám trận sau lỗi vào bóng thô bạo với cầu thủ Hải Phòng ở trận đấu vòng 14 vừa qua). Phía SHB Đà Nẵng, hậu vệ trụ cột Bùi Văn Long cũng phải nghỉ đấu vì bị nhận ba thẻ vàng. Tuy nhiên, có vẻ các án phạt không đủ sức nặng răn đe khi cầu thủ cả hai đội vẫn không ngần ngại... phạm lỗi. Trong nửa đầu hiệp một, trọng tài Ngô Duy Lân đã phải sử dụng thẻ đỏ để “làm nguội” những cái đầu nóng khi đuổi Hoàng Vũ Xam-xơn của Hà Nội FC ra khỏi sân do chơi cao chân làm Bri-tết của SHB Đà Nẵng bị thương ở đầu.

Trong thế trận giằng co quyết liệt, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 57 sau nỗ lực nhoài người đệm bóng chính xác của Ê-đi-xơn. Chỉ sáu phút sau, cầu thủ ngoại binh Lô-rít Ác-nô đã “lên tiếng” cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng Thủ đô trong một pha phối hợp đẹp mắt với Quang Hải và Văn Quyết. Không chấp nhận chia điểm trên sân nhà, từ pha đá phạt góc, Đỗ Mê-lô đã giúp đội bóng sông Hàn vượt lên 2-1 bằng một pha đánh đầu đưa bóng đập đất vào góc xa của Hà Nội FC ở phút 67. Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy năm phút là kết thúc, lại là Lô-rít Ác-nô hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu cận thành, giúp đội khách gỡ hòa 2-2.

* Cùng thời gian, trên sân Tam Kỳ, đội chủ nhà Quảng Nam FC buộc phải chia điểm với đội Sông Lam Nghệ An sau “cơn mưa” sáu bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Đội khách đã sớm mở tỷ số ở phút thứ hai của trận đấu do Mai-cơn Ô-la-ha lập công. Đến cuối hiệp một, Phi Sơn có đường đánh gót điệu nghệ, thiết kế cho Văn Đức đi bóng qua thủ môn và hậu vệ của đội bóng xứ Quảng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Sang hiệp hai, đội Quảng Nam FC có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha bật cao đánh đầu cận thành của Clau-đi-ơ ở phút thứ 55. Bốn phút sau, đội trưởng Đinh Thanh Trung tận dụng cơ hội từ pha phá bóng của thủ môn đội bóng xứ Nghệ và ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà, cân bằng tỷ số 2-2. Cuộc rượt đuổi tỷ số vẫn tiếp tục với pha đột phá của Phúc Tịnh vào khu vực cấm và đệm bóng vào góc xa khung thành đội Quảng Nam FC, nâng tỷ số lên 3-2 cho Sông Lam Nghệ An. Quyết tâm không để mất điểm, trong khi đội khách có phần chơi lùi về sân nhà để bảo vệ tỷ số, các cầu thủ xứ Quảng tràn lên tiến công và gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 83 sau pha phối hợp trung lộ và cú sút chéo góc chính xác của Minh Tuấn.

* Trên sân khách, đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thua đậm đội chủ nhà XSKT Cần Thơ với ba bàn không gỡ. Nsi đã tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng miền tây ở phút 18. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, từ pha đá phạt bên cánh trái, Quang Tỉnh đi bóng và chuyền vào cho Văn Thành tung cú sút đặt lòng nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp hai, Việt Phong ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu bằng pha dứt điểm đẹp mắt.

* Trong bốn trận đấu còn lại trong chiều tối qua, đội chủ nhà Hải Phòng đã có cuộc “lội ngược dòng” ghi liên tiếp ba bàn thắng trong chưa đầy 20 phút cuối trận đấu để giành chiến thắng 3-2 trước đội Long An. Đội Than Quảng Ninh thắng đội khách Sanna Khánh Hòa BVN 2-1 trên sân Cẩm Phả; đội TP Hồ Chí Minh hòa đội FLC Thanh Hóa 0-0 trên sân Thống Nhất; đội Becamex Bình Dương thua đội Sài Gòn FC 1-3 trên sân Gò Đậu.

* Sau vòng 15 V-League 2017, khoảng cách giữa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa được 30 điểm và đội thứ hai trên bảng xếp hạng được 28 điểm không có nhiều thay đổi khi cả hai đội đều chỉ có thêm một điểm. Đội Hải Phòng có thêm ba điểm đã vượt lên vị trí thứ ba với 25 điểm, đẩy đội Quảng Nam FC xuống vị trí thứ tư với 24 điểm. Ở nhóm cuối bảng, “đội sổ” vẫn là đội Long An được năm điểm, xếp trên là hai đội XSKT Cần Thơ được 11 điểm và đội Becamex Bình Dương được 13 điểm.

PV

VietBao.vn