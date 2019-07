Giấc mơ thầy Park được cùng đội tuyển đá sân Thống Nhất HLV Park Hang-seo kiến nghị lên VFF cho đội tuyển VN đá vòng loại World Cup 2022 ít nhất là một trận trên sân Thống Nhất nhưng bị bác. Được biết VFF bác với lý do thời tiết phía Nam bất thường, sân Thống Nhất chỉ bán được 16.000 vé, số tiền sẽ không đủ thu bù chi trong khi sân Mỹ Đình có sức chứa đến 40.000 khán giả, đồng thời công tác tổ chức nếu kéo ra nhiều sân thì khó cho VFF… Nếu sân Thống Nhất có lượng khán giả ít, thu tiền vé không đủ bù chi thì tăng giá vé, có thể tăng gấp đôi, thậm chí hơn. Người hâm mộ chẳng ai đi so đo giá vé nếu có sự giải thích thấu đáo từ VFF về giá vé. Điều cốt lõi của người hâm mộ phía Nam là mong được xem trực tiếp đội tuyển VN do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Gần hai năm qua, HLV Park Hang-seo tạo nên những niềm vui và sự hạnh phúc cực lớn cho bóng đá VN, người hâm mộ VN, ông ấy rất khát khao được dẫn quân đá trên sân Thống Nhất ở một giải đấu chính quy mà chưa được. Nếu cùng nhau nỗ lực tổ chức một trận vòng loại World Cup trên sân Thống Nhất thì không có gì khó. Ngoài sân Thống Nhất thì ngay tại khu thể thao Phú Thọ cũng có hai sân tập cực đẹp bằng cỏ chỉ cũng do công ty Thái Lan thi công.