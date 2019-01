Cách đây 2 tháng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phát động chiến dịch bầu chọn Slogan cho 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2019.

Theo đó, Slogan được bầu chọn nhiều nhất sẽ được AFC thiết kế dán lên xe bus chở các đội tuyển trong suốt thời gian tham dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE. Trên trang chủ, AFC đã đưa ra 3 Slogan cho mỗi đội tuyển để các fan bầu chọn.

Với đội tuyển Việt Nam, AFC đưa ra 3 Slogan "Champions of the people" (Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ), "Go with ambition, return as champions" (Ra đi với khát vọng, trở về như những nhà vô địch) và "Golden Star Warriors" (Những chiến binh Sao vàng) để bình chọn ra 1 slogan duy nhất.

Cuối cùng, slogan "Golden Star Warriors" (Những chiến binh Sao vàng) đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất cho đội tuyển Việt Nam. Và slogan này đã được in trên xe bus đón đưa thầy trò HLV Park Hang Seo trong suốt hành trình tham dự Asian Cup 2019. Trong ảnh là xe bus chờ đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay Abu Dhabi, UAE hôm 4/1.

