IS đe dọa khủng bố World Cup 2018 Hôm qua, công ty an ninh mạng chuyên giám sát những hoạt động của IS - Sixgill đã hé lộ thông tin đe dọa từ phía IS với lời phát đi: “Đó sẽ là cuộc thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử”. Cảnh báo trên khiến ban tổ chức World Cup và nước chủ nhà đã phải thắt chặt hơn nữa về công tác an ninh.