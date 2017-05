Hội thao được tổ chức hướng tới chào mừng dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017), 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2017) và kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2017).

Mục đích của Hội thao là nhằm thông qua các hoạt động thi đấu, luyện tập, giao hữu để tăng thêm tình đoàn kết, sự hiểu biết, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó cổ vũ và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Đảng uỷ Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an xác định, việc đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao nhằm nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện thân thể, sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ công an, phục vụ hiệu quả cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó”.

Hội thao lực lượng CAND năm 2017 có sự tham gia của 80 đoàn vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương trên cả nước với gần 1400 người gồm trưởng đoàn, HLV và VĐV.

Đặc biệt có số lượng khá lớn các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu tại Hội thao. Các VĐV sẽ cùng nhau tranh tài ở ba môn thể thao: cầu lông tại Khu liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng; bóng chuyền tại Nhà thi đấu đa năng Trường đại học Dân lập Hải Phòng và quần vợt tại sân Quần vợt Mê Linh. Hội thao diễn ra từ ngày 12-5 đến ngày 18-5.

