Ðến dự, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục Thể dục - Thể thao; Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Hoàng Trọng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau, nhà đồng hành chính giải đấu; cùng VÐV, HLV các đoàn tham gia giải đấu và đông đảo khán giả TP Đà Lạt.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 thu hút 136 VĐV đến từ 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 125 Đà Lạt hình thành và phát triển.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Phan Huy Hiền nêu bật những thành tựu phát triển của phong trào bóng bàn Việt Nam, nhất là ở các giải thi đấu đỉnh cao khu vực và quốc tế. Ðồng chí cho rằng, khởi đầu từ mùa giải thứ nhất năm 1983 đến nay, qua 35 lần tổ chức thấy rõ chất lượng chuyên môn ngày càng cao và công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Giải đấu góp phần đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn đỉnh cao của các tỉnh, thành phố và ngành; thúc đẩy và tạo điều kiện cọ xát, nâng cao năng lực thi đấu; giúp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các VĐV dự đội tuyển quốc gia; đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn rộng khắp cả nước.

Đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo giải bóng bàn phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc.

Giải năm nay quy tụ đầy đủ các cây vợt đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam, như: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội), Đinh Quang Linh (Quân đội), Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh)... Các VĐV tham gia tranh tài ở bảy nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ.

Cùng với đó, BTC có thêm giải triển vọng dành cho hai tay vợt trẻ nam, nữ xuất sắc nhất; giải dành cho địa phương tích cực xây dựng thi đấu bóng bàn và giải hoa khôi bóng bàn.

Vận động viên Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) đại diện các VĐV phát biểu tuyên thệ.

Năm nay, giải có nhiều nét đổi mới, chuyên nghiệp như không gian và ánh sáng của nhà thi đấu được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa vào sử dụng hệ thống đồng hồ thông báo thời gian nghỉ (Time Out) của các VĐV; khu vực thi đấu được trải thảm toàn bộ; bàn và bóng thi đấu hiệu Double Fish đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế… Đặc biệt, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã có những cập nhật về luật thi đấu của Liên đoàn Bóng bàn thế giới, áp dụng cho giải đấu năm nay.

Theo điều lệ giải, các hạng mục đồng đội nam và nữ sẽ thi đấu theo thể thức Swaythling (mỗi đội gồm ba VĐV thi đấu năm trận đơn) và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng; giai đoạn 2 sẽ thi đấu loại trực tiếp. Ở hạng mục đơn nam, nữ: Đấu loại trực tiếp trong năm ván thắng ba (riêng các trận bán kết và chung kết thi đấu bảy ván thắng bốn). Hạng mục đôi nam, nữ và đôi nữ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp trong năm ván thắng ba.

Sau lễ khai mạc là một loạt các trận đấu sôi nổi, nội dung đồng đội nam: CLB Hà Nội T&T 1 - Công an, Hải Dương 2 - Khánh Hòa, Quân đội 1 - Đà Nẵng, Lâm Đồng 1 - CLB Hà Nội T&T 2, Hải Dương 1 - Lâm Đồng 2, Hà Nội 2 - TP Hồ Chí Minh 1, Quân đội 2 - TP Hồ Chí Minh 2, Tiền Giang - Hà Nội 1; đồng đội nữ: TP Hồ Chí Minh 1 - Long An, Hải Phòng - Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh 2 - Hà Nội T&T, Khánh Hòa - Hải Dương 2, Hải Dương 1 - Tây Ninh, Lâm Đồng 2 - Quân đội, Hà Nội - Lâm Đồng 1, Vĩnh Long - Công an.

Các trận đấu sôi nổi tại lễ khai mạc.

Được tổ chức hằng năm, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân được giới chuyên môn đánh giá là giải thi đấu có quy mô lớn, uy tín nhất của làng bóng bàn đỉnh cao Việt Nam, góp phần phát triển phong trào bóng bàn rộng rãi cả nước, đồng thời phát hiện và tuyển chọn VĐV dự đội tuyển quốc gia.

Giải đấu có sự ủng hộ hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và nhà đồng hành chính là Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau, cùng đơn vị quảng cáo cho giải đấu là Tổng Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Hà Nội và sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, như: Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, Công ty MOFICO, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Agribank.

Người hâm mộ bóng bàn đến nhà thi đấu cổ vũ các vận động viên.

MAI VĂN BẢO. ẢNH: DUY LINH

