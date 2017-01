Than Quảng Ninh: Hải Huy (45")

Than Quảng Ninh 1-3 Quảng Nam FC (Kết thúc)

Long An: Ashkanov Apollon (81")

Long An 1-2 SLNA (Kết thúc)

22/01 17:00 Than Quảng Ninh 0-1 Quảng Nam

22/01 16:30 Long An 0-0 SLNA

11:53 ngày 22/01/2017

1. Long An vs SLNA (16h30 sân Tân An)

Đội hình dự kiến

Long An: Minh Nhựt, Phương Tâm, Tấn Tài, Quí Sửu, Tài Lộc, Quang Thanh, Apollon, Nam Anh, Hoàng Lâm, Oseni, Văn Nam.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Sỹ Nam, Văn Khánh, Phi Sơn, Ngọc Toàn, Thế Cường, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Henry Shackiel, Olaha Michael.