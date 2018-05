Chỉ còn lại trận Liverpool – Brighton, Newcastle – Chelsea là còn ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giành vị trí trong tốp 4 đến phút cuối cùng, trong khi Premier League đã an bài từ vòng đấu trước. Chức vô địch đã sớm về tay Man City, á quân thuộc về Man United ; ba đội xuống hạng gồm Stoke, West Brom và Swansea.

Các cầu thủ chủ nhà Newcastle dù đã trụ hạng nhưng không tỏ ra “nương chân” các vị khách Chelsea. Phút thứ 10, Shelvey tung cú sút xa cực mạnh, thủ môn Courtois phải đổ người cứu thua cho Chelsea. Với tinh thần thoải mái và hết sức chuyên nghiệp, các cầu thủ Newcastle áp đảo đối thủ đến từ thành London.

*Trên sân nhà, mặc dù chỉ cần hòa Brighton (đã trụ hạng) là đủ điểm để dự Champions League mùa tới, nhưng Liverpool vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất.

Mặc dù phải có 3 điểm và trông chờ vào vận may – chờ Liverpool sảy chân, nhưng Chelsea không thể tạo được thế trận tấn công mạnh mẽ trước Newcastle. Phút 20, tiền vệ Kante nỗ lực cản phá pha tấn công của Newcastle, suýt “đốt lưới nhà, may thủ môn Courtois phản xạ tuyệt vời, một lần nữa giữ vững lưới nhà. Tài năng của Courtois cũng không cứu được Chelsea tránh khỏi bàn thua phút 23, từ pha đánh đầu cận thành của D. Gayle. May mắn cho Chelsea phút 25, Shelvey sút mạnh nhưng bóng đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

*Liverpool hoàn toàn áp đảo Brighton, chiếm 75% thời gian kiểm soát bóng và đã có bàn thắng phút 26 và người lập công không ai khác là M. Salah. Bàn thắng chắc chắn củng cố vị trí của Liverpool và làm nản lòng các cầu thủ Chelsea.

*H. Kane tiếp tục ghi bàn cho Tottenham, nhưng hai ngôi sao J. Vardy và R. Mahrez đã giúp Leicester dẫn Tottenham 2-1. Dù kết qua trận này thế nào, Tottenham vẫn chắc suất trong tốp 4. H. Kane khó tranh chiếc Giày vàng với Salah.

*Thế trận áp đảo đã mang lại bàn thắng thứ hai cho Liverpool phút 40. Trung vệ Lovren là tác giả bàn thắng này với pha đánh đầu đẹp mắt. Đây cũng có thể là dấu chấm hết cho thầy trò HLV A. Conte – cựu vô địch Chelsea bị đá văng khỏi tốp 4. Đã chắc thắng nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn chơi đầy hưng phấn. Salah tỏa sáng với pha đi bóng và kiến tạo cho Solanke sút tung nóc lưới đội khách, đưa Liverpool dẫn 3-0. Những phút còn lại của 10 trận cuối cùng Premier League 2017-2018 chỉ còn là thủ tục. Dù vậy, các cầu thủ vẫn cống hiến đầy nhiệt tình, đầy tính chuyên nghiệp, không phụ lòng những người yêu mến họ. Chỉ thiếu tí chút, Firmino đã có thể nâng cao tỷ số cho Liverpool phút 58, thủ môn Ryan đã cản được cú dứt điểm cận thành của Firmino. Đội bóng thành phố cảng có vẻ như đang “tập dượt” lấy lại phong độ đỉnh cao, chuẩn bị cho trận chung kết Champions Leaue, đối đầu với Real Madrid ngày 27-5 tới.

Có lẽ các cầu thủ Chelsea hiểu được tình thế vô vọng của mình, đã buông xuôi và bị thủng lưới lần thứ hai phút 59. A. Perez ghi bàn cho Newcastle. Chính Perez lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0 cho Newcastle phút 63. Điểm trừ cho phong độ và thái độ thi đấu của thầy trò A. Conte.

*Tottenhan vượt lên dẫn Leicester 4-3 phút 60 nhưng không có thêm bàn thắng cho H. Kane. Chân sút người Anh vẫn kém Salah 3 bàn thắng. Chấn thương khá dài hạn giai đoạn cuối mùa bóng khiến Kane bị Salah vượt mặt.

* Cuối trận, HLV J. Klopp mới lần lượt thay bộ ba trên hàng công của Liverpool, Mane, Firmino và Salah. Các cầu thủ trụ cột của Liverpool đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không bị dính chấn thương. Chiến thắng của Liverpool càng trở nên hoành tráng hơn khi hậu vệ Robertson nâng tỷ số lên 4-0 phút 85. Sẽ là một mùa bóng tuyệt vời cho thầy trò J. Klopp nếu họ đoạt cúp Champions League.

*Bàn nâng tỷ số lên 5-4 cho Tottenham của H. Kane phút 76 vẫn chỉ giúp anh thu ngắn cách biệt số bàn thắng với Salah còn hai bàn. Chiếc Giày vàng mùa này khó tuột khỏi tay ngôi sao của Liverpool.

Premier League 2017-2018 khép lại với nỗi thất vọng lớn thuộc về Chelsea.

HOÀNG NGUYÊN

VietBao.vn