Từ trận thua Eddie Alvarez trong trận “Fight of the Night” vào ngày 2/12/2017, “Kẻ điên với lối đánh tự sát” Justin Gaethje không thi đấu bất cứ trận nào, và lần so găng với Dustin Poirier đánh dấu sự trở lại của anh.

Người hâm mộ được chứng kiến trận hấp dẫn giữa Justin Gaethje và Dustin Poirier. Ảnh: Sports.

Võ sĩ này cho biết anh không thay đổi phong cách mà người hâm mộ yêu thích và không công nhận rằng phong cách đó đem lại bất lợi. Justin Gaethje cho biết vẫn mãnh liệt như vậy ở trận so găng với Dustin Poirier cuối tuần này.

Gaethje tuyên bố khiến Dustin Poirier biết thế nào là địa ngục. “Trước khi Eddie tung cú bánh gối, tôi không bao giờ ở trong tình thế khó khăn cả", Gaethje nói.

Dustin lại tỏ ra thận trọng và đưa ra những lời “có cánh” cho đối thủ. “Tôi tin rằng Gaethje là một trong những người có tinh thần cứng rắn nhất. Anh ấy đánh bại những đối thủ mạnh và làm họ không muốn chiến đấu thêm nữa”.

Tuy nhiên, tay đấm này cho thấy sự quyết tâm khi khẳng định: “Tôi đến đây để chiến thắng. Trong thế giới hoàn hảo, tôi bước vào và khiến Gaethje thua cuộc”.

Từ lúc trận đấu được công bố, có nhiều lời bình luận trên các phương tiện truyền thông. Đây hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Fight of the Year" của sự kiện.

VietBao.vn