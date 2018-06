1 Chờ màn trình diễn của Ronaldo

Liệu Ronaldo có thể ghi bàn vào lưới Iran? (Ảnh: Getty).

Ronaldo có trận đấu quá tốt trước Tây Ban Nha, cú hat-trick với 3 phong cách khác nhau, là lời khẳng định cho sự toàn diện của cầu thủ này. Tuy nhiên, trước Morocco, ngoại trừ bàn thắng, Ronaldo gần như im tiếng.

Ở trận đấu đó, tuyến tiền vệ của Morocco hoạt động quá tốt, CR7 đói bóng và bị cô lập hoàn toàn. Nếu Iran cũng làm được điều tương tự, sẽ rất khó để CR7 có được bàn thắng.

HLV Queiroz là ngôi sao bên phía ĐT Iran

HLV Queiroz từng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Nếu so sánh về con người Iran mãi không thể so bì được với Bồ Đào Nha, nhưng nếu nhìn lên băng ghế chỉ đạo, đại diện của châu Á có thể tìm thấy tia hi vọng trước cuộc đối đầu đêm nay.

HLV Queiroz chẳng lạ gì CR7 và nhiều cầu thủ bên phía ĐT Bồ Đào Nha, đây sẽ là lợi thế lớn giúp Iran có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, kinh nghiệm và sự hiểu biết của Queiroz là chìa khóa để đại diện châu Á tạo “địa chấn” ở trận đấu này.

Hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha có cải thiện?

William Carvalho và Joao Moutinho chưa để lại nhiều dấu ấn (Ảnh: Getty).

William Carvalho và Joao Moutinho, về mặt lý thuyết, là một cặp tiền vệ trung tâm khá hoàn hảo. Tuy nhiên, trong hai trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha màn thể hiện của hai cầu thủ này chỉ ở mức tròn vai.

Bernardo Silva là một tiền vệ sáng tạo và có mùa giải thành công ngoài mong đợi với CLB Man City, nhưng từ đầu giải màn trình diễn của cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Ezatolahi không cần đến công nghệ VAR để đòi bàn thắng?

Ezatolahi chơi rất hay trước Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Tiền vệ của Iran đã chơi tốt trước Tây Ban Nha và bị từ chối một bàn thắng sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR. Với những gì đã thể hiện, Ezatolahi vẫn sẽ được kỳ vọng tỏa sáng ở trận đấu với ĐT Bồ Đào Nha.

Guedes hoặc Andre Silva?

Andre Silva sẽ được chọn?

Guedes được trao cơ hội chơi bên cạnh Ronaldo trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha, nhưng lại gây thất vọng. Andre Silva người có mối quan hệ tốt với CR7 có thể được chọn để thay thế, trong trận đấu đêm nay với ĐT Iran./.

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

VietBao.vn