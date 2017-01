Trong tháng 12/2016, Ibrahimovic có phong độ tuyệt vời khi ghi tới 6 bàn thắng trong 7 trận đấu. Tiền đạo người Thụy Điển là nhân tố quan trọng giúp Man Utd giành chuỗi 6 trận toàn thắng ở Premier League và duy trì thế bám đuổi với nhóm đầu bảng.

Nhờ vào những thành tích đạt được cùng sự đóng góp cho thành công của đội bóng, Ibrahimovic nhận Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 do CĐV bình chọn (PFA Fans" Premier League Player of the Month). Giải thưởng này do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức.

Ibrahimovic được nhận Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 .

Theo kết quả bầu chọn, tiền đạo 35 tuổi nhận được 24.092 phiếu trên tổng số 64.000 phiếu bầu, vượt xa người xếp thứ hai là tiền vệ Lallana của Liverpool (17.935 phiếu bầu), người xếp thứ 3 là hậu vệ Azpilicueta của Chelsea (11.944 phiếu bầu).

Dù mới gia nhập MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Ibrahimovic đã nhanh chóng thích nghi và thể hiện đẳng cấp ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Tiền đạo 35 tuổi đang là chân sút số 2 tại Premier League với 13 bàn thắng sau 20 vòng đấu, kém người đứng đầu danh sách ghi bàn là tiền đạo Diego Costa của Chelsea 1 bàn.

Số liệu thống kê của Ibra trong màu áo Man Utd

VietBao.vn