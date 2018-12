Sự kiện:

Video Yevgeny Kafelnikov từng thắng Roger Federer ở tứ kết giải Rotterdam Open (Hà Lan) năm 1999:

Việc Sharapova sớm rời quê hương Nga sang Mỹ "lập nghiệp" khiến đàn anh đồng hương Kafelnikov thấy chướng mắt

Hồi còn thi đấu, Yevgeny Kafelnikov từng giành được 26 danh hiệu chuyên nghiệp, trong đó đáng kể nhất 2 chức vô địch Grand Slam là Roland Garros năm 1996 và Australian Open 1999. Huyền thoại 44 tuổi người Nga có có đánh trái bằng 2 tay này cũng từng leo lên ngôi số 1 thế giới vào ngày 3/5/1999.

