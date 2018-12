Sự kiện:

Trưa 30/11, tượng đài của làng Bắn súng thế giới Jin Jong Oh đã tới Việt Nam. Tại sân bay, Jin Jong Oh cũng dành ít phút trao đổi với truyền thông. “Hôm nay tôi rất vui được có mặt tại Việt Nam. Dù rất bận rộn nhưng tôi đã sắp xếp đến Việt Nam để được gặp gỡ, giao lưu với các VĐV, để truyền cho họ ngọn lửa đam mê với môn thể thao Bắn súng. Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp và tôi muốn góp phần mình làm cho mối quan hệ ấy ngày càng trở lên tốt đẹp hơn”, Jin Jong Oh nói.

VĐV Jin Jong Oh tới Việt Nam trong sự chào đón của người hâm mộ

Jin Jong Oh cho biết, tại buổi giao lưu, bắn thử với các VĐV đang thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, ở trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, anh sẽ chia sẻ những bí quyết thành công, kinh nghiệm và kỹ năng cũng như phẩm chất cần có để làm nên thành công của một VĐV Bắn súng.

Jin Jong Oh còn chia sẻ anh đã biết Hoàng Xuân Vinh từ cách đây hơn 10 năm. “Khi đó trước hàng loạt thành tích mà Hoàng Xuân Vinh đã đạt được, tôi biết anh có đủ tố chất để một ngày nào đó sẽ bước lên ngôi vô địch Olympic. Xuân Vinh là một người có đam mê, có khát vọng với Bắn súng và tôi tin anh ấy sẽ tiếp tục thành công”, Jin Jong Oh nói và đánh giá rằng Bắn súng Việt Nam đang có bước phát triển lớn.

Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung tiết lộ, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã gửi lời mời tới Jin Jong Oh cách đây gần 1 năm nhưng khi ấy Jin Jong Oh chưa trả lời vì còn đang bận chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Ngay sau khi giành được danh hiệu vô địch thế giới, Jin Jong Oh mới nhận lời mời của Liên đoàn Bắn súng.

Bà Nhung cũng chia sẻ rằng Bắn súng Việt Nam còn nhiều khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ của toàn xã hội. Giống như việc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam được Công ty dược CND của Hàn Quốc và Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long trong sự kiện lần này.

Jin Jong Oh hiện là nam VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử Bắn súng thế giới với 4 chiếc HCV cá nhân trong đó có 3 chiếc HCV liên tiếp ở cùng 1 nội dung giành được qua 3 kỳ Olympic liên tiếp cùng hàng loạt HCV tại các giải thế giới.

Jin Jong Oh cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới trong cả nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 50 mét súng ngắn nam và kỷ lục vòng chung kết thế giới ở nội dung 50 mét súng ngắn nam.

VietBao.vn