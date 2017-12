Võ sĩ Martin Nguyen 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sydney (Úc) là nhà vô địch MMA với kỹ thuật điêu luyện. Anh là một trong những tay đấm tài năng nhất thế giới hiện nay.

Với thành tích chuyên nghiệp 10-1, cùng với kỹ năng hoàn hảo, Martin Nguyen đạt kỷ lục hai lần chạm đến ngôi vị cao nhất ở hai hạng cân khác nhau.

Võ sĩ Martin Nguyen và Giám đốc điều hành Chatri Sityodtong. Ảnh: CCT

Năm 2017 rất đáng nhớ đối với Martin Nguyen khi anh giành được hai đai vô địch. Anh tham gia ONE Championship cuối tháng 8 năm ngoái và giành chiến thắng lớn trong sự nghiệp khi đánh bại nhà vô địch hạng lông Marat “Cobra” Gafurov để giành lấy ngôi vô địch thế giới ONE Championship cho hạng lông.

Ba tháng sau, Martin Nguyen đã ghi tên mình vào lịch sử khi là người đầu tiên nắm giữ hai đai vô địch của ONE Championship khi đánh knock out siêu sao võ thuật được yêu mến ở Philippine Eduard “Landslide” Folayang để mang về cho mình chức vô địch thế giới của ONE Championship ở hạng nhẹ.

Nhà vô địch thế giới Martin Nguyen lập kỷ lục với hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau.

Ông Chatri Sityodtong, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ONE Championship tâm sự: “Thật vinh dự cho tôi khi giới thiệu một trong những đấu sĩ tài năng và khiêm tốn nhất thế giới là nhà vô địch của giải đấu ONE Championship ở hai hạng cân: hạng lông và hạng nhẹ - Martin Nguyen. Anh ấy là một võ sĩ tuyệt vời khi vượt qua những thử thách một cách phi thường để đạt những thành tựu như ngày hôm nay. Tôi tin giờ đây, anh ấy đã sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thách thức. Martin Nguyen là một tay đấm giỏi sau những điều tuyệt vời mà anh ấy đã làm cho võ thuật châu Á. Đối với tôi, Martin Nguyen là người rất khiêm tốn, tử tế, bền bỉ, chính trực và dũng cảm”.

Khác với sự dũng mãnh trên sàn võ, Martin Nguyen ngoài đời rất thư sinh và lịch lãm.

Nhà vô địch thế giới Martin Nguyen chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được trở về mảnh đất quê hương của mình. Mặc dù tôi đã từng đến Việt Nam nhiều lần trước đó, nhưng bây giờ tôi đã quay lại với tư cách là nhà vô địch thế giới về võ thuật và nắm giữ hai đai vô địch. Tôi rất tự hào với chiến tích này trên đấu trường quốc tế. Tôi luôn mong muốn đem vinh quang về cho võ thuật Việt Nam mà tôi đang mang trong mình dòng máu.”

ONE Championship là tổ chức truyền thông thể thao lớn nhất lịch sử châu Á có trụ sở tại Singapore. Tổ chức võ thuật lớn nhất thế giới này thường tổ chức những sự kiện thể thao giải trí lớn nhất khắp châu Á, bao gồm một số võ sĩ giỏi nhất thế giới và những nhà vô địch thế giới. Tất cả đều ký hợp đồng độc quyền với kênh truyền thông lớn nhất châu Á và phát sóng cho hơn 1 tỷ người xem tại hơn 128 quốc gia thông qua những kênh truyền hình lớn như Fox Sports, ABS-CBN, Astro, ClaroSports, Bandsports, Startimes, Premier Sports, Thairath TV, Skynet, Mediacorp, OSN,…

