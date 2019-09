Qatar công bố logo World Cup 2022

Chủ nhà World Cup 2022, Qatar bắt đầu cho trưng bày biểu trưng của ngày hội bóng đá thế giới 2022 tại các địa điểm công cộng và các thành phố lớn trên thế giới.

Logo World Cup 2022 ra mắt người dân Qatar. ẢNH: REUTERS

Logo thiết kế theo dạng một chiếc khăn choàng màu trắng Ả Rập cách điệu với họa tiết maroon, được hiển thị theo dạng số 8 tượng trưng cho sự vô tận và mang dáng dấp một trái tim phía trên dòng chữ FIFA WORLD CUP Qatar 2022.

Logo lần đầu tiên ra mắt người dân Qatar thông qua màn trình chiếu lớn đặt phía nam thủ đô hôm 3-9, đúng vào lúc 20 giờ 22 phút – tương tự năm diễn ra giải đấu.

Cùng thời điểm, biểu trưng World Cup 2022 cũng được ra mắt tại quảng trường Thời đại New York (Mỹ), quảng trường Leicester tại London (Anh) và các thành phố đã tổ chức World Cup gần đây là Moscow (Nga), Johanneshrug (Nam Phi) và Sao Paulo của Brazil.

Hồi tháng năm, sân Al-Janoub xây mới có sức chứa 40.000 chỗ ngồi vừa được Qatar đưa vào khánh thành thông qua trận chung kết Cúp quốc gia. Giá trị SVĐ này lên đến 575 triệu USD, do kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaka Hadid thiết kế.

Cùng với đó, các công trình xây dựng khác cũng được Qatar đẩy nhanh tiến độ trong thời gian gần đây.

"Đại chiến" Việt Nam - Thái Lan không được trình chiếu công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. ẢNH: CTV

CLB Bóng đá TP.HCM hủy buổi trực tiếp “đại chiến” ở phố đi bộ Nguyện Huệ

Do không đạt được thỏa thuận về vấn đề bản quyền với đơn vị sở hữu Next Media, buổi truyền hình trực tiếp “đại chiến” Thái Lan – Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã bị hủy bỏ vào giờ chót.

Trước đó, đơn vị tổ chức CLB Bóng đá TP.HCM dự kiến dựng 5 màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo điều kiện cho người hâm mộ TP.HCM có địa điểm tập trung xem bóng đá, cổ vũ các tuyển thủ Việt Nam.

Ý tưởng đã trở thành truyền thống tuy được người hâm mộ nhiệt liệt ủng hộ nhưng phút cuối bất thành. Trong thông báo mới nhất, CLB Bóng đá TP.HCM đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đồng thời hủy kế hoạch trình chiếu trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày mai (5-9) vì giá bản quyền quá cao.

Trên Facebook của mình, CLB Bóng đá TP.HCM viết: “CLB TP.HCM chân thành xin lỗi đến Quý người hâm mộ về việc chính thức dừng trình chiếu trực tiếp phục vụ NHM tại TP. Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trận đấu giữa Thái Lan Việt Nam

Vì lý do bên đơn vị sở hữu bản quyền Vòng loại World Cup 2022 (Next Media) trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam yêu cầu đóng chi phí bản quyền để trình chiếu các màn hình LED quá cao, do đó cả hai đã không thể đi đến thống nhất về việc trình chiếu miễn phí trực tiếp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.”

Anh em Eden Hazard và Thorgan Hazard. ẢNH: REUTERS

Anh em nhà Hazard cùng chia tay đội tuyển Bỉ

Eden Hazard và anh trai Thorgan, bỏ lỡ cơ hội dự vòng loại Euro 2020 cùng đội tuyển Bỉ trong hai trận đấu gặp San Marino và Scotland do chấn thương.

Hiệp hội Bóng đá Bỉ cho biết, “Anh em Hazard đã báo cáo với đội tuyển tại trại huấn luyện ở Tubize. Qua kiểm tra y tế xác nhận, Eden Hazrad đang bị căng cơ trong khi em trai anh bị chấn thương xương sườn”.

Kể từ khi chuyển từ Chelsea đến Real Madrid, Eden Hazard vẫn chưa thể ra mắt tại La Liga do dính chấn thương. Với sự vắng mặt này ở đội tuyển Bỉ, HLV Roberto Martinez cũng không có sự thay thế nào.

Tại bảng I vòng loại Euro 2020, tuyển Bỉ đã giành bốn trận thắng và sẽ đối đầu San Marino vào thứ Sáu. Bốn ngày sau, họ sẽ chạm trán Scotland tại Hampden Park.

