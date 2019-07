Trong khi mọi ánh nhìn của người hâm mộ dồn cả vào màn trình diễn của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tại Giải Vô địch bơi lội thế giới 2019 đang diễn ra tại Gwangju, Hàn Quốc thì đồng đội trẻ mới 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ làm nên kỳ tích.

Thật ra, đường đua 800 m tự do không quá xa lạ đối với tay bơi 18 tuổi quê Quảng Bình dù nội dung này hoàn toàn vắng bóng trong chương trình thi đấu của SEA Games 30 vào cuối năm nay. Tại kỳ Á vận hội diễn ra tại Indonesia năm ngoái, Nguyễn Huy Hoàng đã bất ngờ xuất hiện trên bục huy chương khi giành HCĐ cự ly 800 m tự do, chỉ đứng sau hai đối thủ cực mạnh là Sun Yang (Trung Quốc) và Shogo Takeda (Nhật Bản)!

Nguyễn Huy Hoàng mơ kỳ tích Olympic 2020 Ảnh: Quang Liêm

Rồi đây, những trang sử về bơi lội Việt Nam sẽ phải ghi nhận về "những lần đầu tiên" mang đậm dấu ấn của chàng trai Nguyễn Huy Hoàng. Năm 2017, ở lần đầu tiên tham dự SEA Games, Hoàng giành ngay được 1 HCV, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của đại hội ở cự ly sở trường 1.500 m tự do. Năm 2018, chập chững đặt chân vào đấu trường ASIAD, Hoàng giành được 1 HCB và 1 HCĐ, trở thành VĐV nam đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành được huy chương ở đấu trường châu lục.

Sáng 23-7, Huy Hoàng xuống nước tranh tài ở nội dung 800 m tự do nam tại Gwangju cùng với 38 VĐV đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mà mục đích của tất cả chính là giành thành tích tốt nhất, qua đó đạt chuẩn dự Olympic Tokyo 2020. Giải vô địch thế giới tất nhiên khác biệt cực lớn so với SEA Games, thậm chí ASIAD. Đó là lý do dù đã tung hết sức trên đường đua, thành tích của Huy Hoàng tại đích đến chỉ là 7 phút 52 giây 74, xếp hạng 15 chung cuộc. Kết quả này còn kém màn trình diễn của chính Huy Hoàng tại đấu trường Olympic trẻ, là 7 phút 50 giây 20.

Tuy nhiên, với thành tích đó đã giúp anh vượt chuẩn A tham dự Olympic, được mặc định ở mốc 7 phút 54 giây 31. Thêm một "lần đầu tiên" đáng nhớ trong sự nghiệp của kình ngư trẻ này khi Huy Hoàng chính là VĐV đầu tiên của bơi lội Việt Nam chính thức đạt chuẩn A, một nỗ lực tuyệt vời rất đáng ghi nhận.

Huy Hoàng sẽ còn xuống nước tranh tài ở nội dung 1.500m vào ngày 27-7, cự ly đã mang về cho anh HCV tại SEA Games 2017 cũng như HCB tại ASIAD 2018. Đinh Long

VietBao.vn