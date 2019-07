Nguyễn Huy Hoàng đem về suất đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 sau khi đứng thứ 15 chung cuộc ở vòng loại bơi 800 m tự do tại giải vô địch thế giới.

Kình ngư nam số 1 của đội tuyển bơi lội Việt Nam xếp vị trí 15 chung cuộc sau đường đua 800 m tự do. Dẫu vậy, thành tích 7 phút 52 giây 74 là đủ để giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic. Đây là suất chính thức đầu tiên của thể thao Việt Nam đến Olympic Tokyo 2020.

Thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do là 7 phút 50 giây 20 khi giành HVC Olympic trẻ 2018. VĐV gốc Quảng Bình sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung sở trường 1.500 m tự do. Tại Asian Games 2018, Huy Hoàng giành HCB lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở chính nội dung này, chỉ chịu thua siêu kình ngư Sun Yang.

Huy Hoàng giữ phong độ tốt tại giải vô địch thế giới. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Bên cạnh Huy Hoàng, bơi lội Việt Nam còn có Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Lê Nguyễn Paul tại giải vô địch thế giới 2019. Ánh Viên tiếp tục sa sút phong độ khi chỉ đạt chuẩn B Olympic ở cự ly 400 m tự do. "Tiểu tiên cá" hoàn thành đường đua với 4 phút 13 giây 35, kém xa thành tích tốt nhất của cô là 4 phút 7 giây 96.

Tại nội dung 200 m hỗn hợp, Ánh Viên đạt hạng 26 với thành tích 2 phút 17 giây 79 và không thể vào bán kết. Kim Sơn xếp hạng 33 ở nội dung 400 m tự do (3 phút 55 giây 59). Còn Lê Nguyễn Paul về đích thứ 46 tại vòng loại 50 m bướm (24 phút 58 giây).

Hiện nay, Malaysia đã giành 6 suất đến Olympic Tokyo, Thái Lan 4 và Indonesia 3. Huy Hoàng sẽ tranh tài nội dung 1.500 m tự do vào ngày 27/7.

"Rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu tiếp cận đường đua xanh vào năm 2011. Hai năm sau, anh giành HCV giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi. Kể từ đó, Huy Hoàng có bước thăng tiến ấn tượng và trở thành niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam.

Tại giải vô địch quốc gia 2016, Huy Hoàng phá vỡ thế thống trị của Lâm Quang Nhật ở cự ly 1.500 m tự do. Anh giành HCV SEA Games tại chính nội dung này, đồng thời phá kỷ lục với thành tích 15 phút 20 giây 20. Tại Asian Games 2018, Huy Hoàng giành HCĐ 800 m tự do và HCB 1.500 m tự do.

Viết Tuệ

VietBao.vn