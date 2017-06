Sáng 10-6, tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Giải Bida báo chí ĐBSCL mở rộng lần thứ 10-2017 đã chính thức khai mạc. Giải đấu năm nay do Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ đăng cai tổ chức, quy tụ sự tham gia của 128 "cơ thủ" là cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo in, báo điện tử, đài phát thanh- truyền hình của trung ương và địa phương đóng tại miền Tây và TP HCM cùng các đơn vị, ngành liên quan, như: tuyên giáo, công an, văn hoá, thông tin truyền thông…

Nhà báo Phương Nguyên (đứng) phát biểu tại buổi họp báo trước lúc khai mạc giải. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Đây là giải đấu thường niên, chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6; nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ của giới báo chí tại miền Tây sau một năm làm việc cật lực trên mặt trận thông tin.

"Cơ thủ" Nguyễn Thái Nguyên- Trưởng VPĐD Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Giải diễn ra trong ngày, theo thể thức bốc thăm chia bảng (mỗi đội 2 người) thi đấu loại trực tiếp chọn ra đội đạt giải nhất, nhì, ba… để trao tặng cúp, huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng có giá trị.

"Cơ thủ" Cao Phong- Phóng viên thuộc VPĐD Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực ĐBSCL. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Phương Nguyên, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ (Trưởng Ban tổ chức), cho biết: Giải đấu lần này quy tụ lực lượng "hùng hậu" nhất từ trước đến nay (40 cơ quan báo chí và 17 đơn vị đối tác thân thiết, khách mời) khắp các tỉnh thành miền Tây và TP HCM.

Các "cơ thủ" tập luyện trước giờ khai mạc giải. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng với tổng trị giá 12 triệu đồng. Đặc biệt, tại giải đấu này, sẽ ra mắt và thành lập quỹ hỗ trợ đồng nghiệp làm báo gặp khó khăn.

Đồng hành tài trợ cho Giải Bida báo chí lần này là Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty CP Gentraco, Bia Sài Gòn Sông Hậu, Honda Hồng Đức, CASUCO, NLP Tâm Thức Mới…

VietBao.vn

CÔNG TUẤN