Với khẩu hiệu “Thể Thao và Du lịch kết hợp 2 trong 1”, Giải Marathon Quốc tế Hội An 2017 lần đầu tiên diễn ra tại Di sản văn hóa thế giới Hội An, tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày 17/9.

Giải Marathon Quốc tế Hội An 2017 thu hút gần 800 du khách và vận động viên quốc tế tham gia, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch Thái Lan sớm đăng ký dự giải. Cuộc thi gồm nội dung Fun Run và Marathon, gồm các cự ly 5km, 10km và 42km.

Các vận động viên thực hiện lộ trình đua qua cung đường có những di tích lịch sử để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hội An và cảm nhận lối sống đặc trưng của người dân nơi đây.

Sự kiện này do Công ty Index Creative Village (Thái Lan) cùng thành phố Hội An phối hợp tổ chức. Được biết, Index cũng là đơn vị tổ chức thành công Lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An dịp Tết âm lịch Đinh Dậu.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An cho biết: “Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch là nét chấm phá thú vị giúp du khách, vận động viên được trải nghiệm vùng đất yên bình với người dân phố cổ hiền hòa, mến khách.

Slogan của cuộc thi là Du lịch và Thể thao. Mong muốn và mục đích của Hội An là làm thế nào quảng bá đến được thị trường khách Thái Lan, một thị trường khách tiềm năng, đối tượng khách đến với Hội An rất phù hợp. Phía đối tác đã khẳng định sẽ nỗ lực hàng năm tổ chức 2 sự kiện tại Khu phố cổ đó là Lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An tại khu phố cổ vào dịp Tết âm lịch; thứ 2 là giải Marathon Quốc tế Hội An”./.

Một số hình ảnh của Giải “Marathon quốc tế 2017”:

Slogan của Giải Marathon Quốc tế Hội An 2017 là Thể thao và Du lịch (Ảnh Minh Phương)

Các du khách và VĐV được trải nghiệm qua các di tích trong khu phố cổ (Ảnh Minh Phương)

VĐV tham gia nội dung Fun Run 5km (Ảnh Minh Phương)

Trên phố Hoàng Văn Thụ (Ảnh Minh Phương)

Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hội An (Ảnh Minh Phương)

Vừa chạy trên phố Bạch Đằng vừa ngắm dòng sông Hoài thơ mộng (Ảnh Minh Phương)

Lộ trình chạy không thể đẹp hơn (Ảnh Minh Phương)

VĐV chạy trên đường Bạch Đằng (Ảnh Minh Phương)

Hào hứng trước sự cổ vũ của người dân phố cổ (Ảnh Minh Phương)

Vận động viên này tham dự cự ly đua 42km đang chạy trên đường Bạch Đằng (Ảnh Minh Phương)

Ông Võ Phùng- Giám đốc Trung tâm VHTT TP Hội An và ông Kreingkarn Kanjanapokin- Giám đốc Điều hành Index Creative Village cam kết tổ chức giải Marathon Quốc tế Hội An thường niên.

