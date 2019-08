Sự kiện:

NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ

Video Curry bị đàn em qua mặt dễ dàng

Siêu sao bóng rổ bị đàn em qua mặt dễ dàng

Tay ném sinh năm 1988 được ví như "Messi bóng rổ" khi anh thường có những cú ném và cách xử lý bóng, qua người thiên tài. Những kỹ thuật của Curry truyền cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt anh là thần tượng của đông đảo các em nhỏ.

Mới đây khi giao lưu cùng các cầu thủ Học viện Minnehaha (Mỹ), Steph Curry đã rơi vào tình huống xấu hổ khi bị một cầu thủ học sinh qua mặt dễ dàng. Bằng chính cú lắc hông cực dẻo của Curry, cầu thủ học sinh Chet Holmgren (cao 2m13) đã khiến thần tượng của mình đứng im như "chào cờ".

Cũng giống như thần tượng Curry, người đã trưởng thành từ phong trào học đường, Chet Holmgre đang được rất nhiều các CLB tại NBA nhắm tới. Theo 247Sports, cầu thủ "Sếu vườn" hiện đang nhận được tới 23 lời đề nghị từ các CLB bóng rổ nổi tiếng của nước Mỹ.

