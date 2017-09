Giải đấu truyền thống này năm nay mang phương châm “đồng hành cùng U-22 tại SEA Games” nhưng U-22 Việt Nam thì bị rơi đài ngay sau vòng bảng. Các trận vòng bảng của giải bóng đá Thiên Long- Cúp Trần Doãn 2017 khởi “đi” trong những chiều mưa tầm tả từ hôm khai mạc đến nay nhưng không ngăn được dòng người hâm mộ đến xem nét đẹp của bóng đá phủi đầy tính chân thực, quyết liệt thậm chí là…cay cú ăn thua khiến các trận đấu diễn ra hết sức gay cấn.

Trận bán kết 1 giữa An Lộc Phát (áo xanh) và Hưng Dũng FC

Đã vậy chiều nay (23-9) giải lại bước vào vòng đấu knock out (vòng bán kết) khiến tính gây cấn càng cao hơn, sự quyết liệt, tính ăn thua càng khủng khiếp hơn.

Ở trận bán kết thứ nhất, Hưng Dũng FC đã đánh bại An Lộc Phát 2-0 để góp mặt trong trận chung kết. Nhiều thời điểm trận đấu nóng lên vì những pha vào bóng quá quyết liệt, quá nóng của hai đội. Rất may là các vua sân cỏ tại giải lần này đều là những “tay cứng cựa” như trọng tài Dương Văn Phước (cháu của Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền)…nên các tình huống xử lý những cái đầu nóng rất hợp tình hợp lý giúp hai trận đấu kết thúc trong sự an toàn.

Tính quyết liệt của trận đấu rất cao

Ở trận bán kết thứ hai đầy kịch tính, đội bóng African Team do gồm tất cả các cầu thủ châu Phi do HLV Patrick dẫn dắt đối đầu với Trường Giang FC. Suốt 80 phút chỉ một bàn thắng được Hảo Hớn ghi cho Trường Giang FC. Các cầu thủ châu Phi có thể hình, thể lực rất sung mãn nhưng dường như họ vẫn mang nặng tính hoang dã vốn có của các đội bóng châu Phi, chiến thuật của họ không hay là nguyên nhân dẫn đến việc thua cuộc ở vòng đấu quan trọng như vòng knock out. African Team thua bàn sớm, sau đó họ vây hãm cầu môn của Trường Giang FC thời gian còn lại nhưng không thể ghi nỗi một bàn thắng.

Long "củi" (Trường Giang FC) suýt "tẩn" một cầu thủ của African Team. Ảnh: A. ĐỒNG

Ngược lại phía Trường Giang FC biết mình kém sức hơn nhưng họ đã giăng ra một thế trận cực kỳ hợp lý để bảo toàn kết quả mong manh. Mặt khác sau khi có bàn thắng duy nhất trận, đó là tuyệt phẩm của Hảo Hớn thì họ chơi nặng phòng ngự nhưng những pha phản công của Trường Giang FC có độ sát thương và cơ hội ăn bàn cực cao. Đó là những pha phản công mẫu mực của Trường Giang FC khi mà thể hình nhỏ hơn, sức khỏe, sức bền bứt phá tốc độ cũng không tốt bằng African Team.

Trường Giang FC biết chọn một đấu pháp hợp lý để bảo vệ kết quả mong manh

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, các cầu thủ châu Phi nằm vật vã trên sân tiếc nuối, họ tiếc nuối vì không thể góp mặt trong trận chung kết mà ở vòng bảng họ đã có ba trận toàn thắng.

Chiều 30-9, hai đội Trường Giang FC và Hưng Dũng tranh ngôi vô địch, còn African Team và An Lộc Phát đồng hạng ba.

VietBao.vn