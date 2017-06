Thúy Hiền bây giờ vẫn xinh đẹp như ngày nào

Wushu vốn là cái nôi sinh ra những VĐV xinh đẹp và quyến rũ, đặc biệt là ở nội dung biểu diễn (taolu). Trong nhiều cái tên của môn võ này từng “làm mưa làm gió” trên mặt báo của thể thao Việt Nam, Nguyễn Thúy Hiền được coi là nổi bật nhất. Thời của cô tuy đã qua từ lâu, nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên Thúy Hiền, người hâm mộ lại nhớ về “Hoa khôi wushu” từng làm rạng danh nước nhà ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Sinh năm 1979 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về thể thao, dòng máu của một VĐV đã chảy trong huyết quản của Thúy Hiền từ nhỏ, khi bố của cô là một cựu cầu thủ bóng đá của đội SLNA, còn chị gái Thúy Vinh từng là tuyển thủ quốc gia cầu mây.

Sự nghiệp rực rỡ của Thúy Hiền bắt đầu từ khi cô mới 14 tuổi, với tấm HCV giải trẻ thế giới năm 1993. Và suốt 12 năm sau đó, “cô gái vàng” này đã khuấy đảo thảm đấu ở tất cả những nơi có mặt, mang về rất nhiều huy chương và danh hiệu.

Việc Thúy Hiền giải nghệ năm 2005 đã khiến nhiều người yêu mến cô hụt hẫng. Càng buồn hơn, khi họ biết tin cuộc sống gia đình của Thúy Hiền đổ vỡ sau đó không lâu. Từ một người phụ nữ đang có tất cả trong tay, Thúy Hiền một mình nuôi hai con gái và bắt đầu lại cuộc đời từ con số 0.

Hành trình đến với võ thuật và bước lên đỉnh cao của võ thuật gian nan bao nhiêu, thì cuộc vật lộn với thăng trầm của số phận, với những tính toan để có thể nuôi dạy các con khôn lớn lại vất vả bấy nhiêu với Thúy Hiền.

Nhưng thật may, trong những thời khắc gian khó nhất, cô vẫn có những người thân sẵn sàng ở bên, lắng nghe chia sẻ và tìm ra những con đường để cô tiếp tục bước đi. Nhờ cái duyên và sự tháo vát, bắt đúng nhu cầu thị trường vào thời điểm đó, cô đã thành công với mảng kinh doanh thiết bị điện tử an ninh. Say mê với công việc là cách duy nhất để Thúy Hiền quên đi những muộn phiền trong quá khứ và hơn cả, để ổn định kinh tế cho gia đình nhỏ của mình.

Sau một thời gian khá dài vắng bóng, mới đây, Hoa khôi wushu ngày nào lại xuất hiện trở lại trên truyền hình với vai trò mới trong showbiz. Nhiều khán giả bất ngờ khi “cô gái vàng” năm nào sắp bước vào tuổi 40, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp của thời phong độ đỉnh cao.

Nụ cười thường trực trên môi của Thúy Hiền cho thấy có lẽ những bão tố cuộc đời đã ở lại phía sau lưng cô. Hiện tại, cô đang đắm say bên hạnh phúc mới và cả hai đang cùng vun đắp cuộc sống cho một cái kết viên mãn. Bạn bè và các VĐV thế hệ sau của Thúy Hiền vẫn khen cô như một “hoa khôi không có tuổi”.

Và Thúy Hiền chỉ mỉm cười: “Tôi đã học được cách tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, dù có xảy ra chuyện gì. Khi bạn đã cố gắng và hết mình để làm điều gì đó với tất cả tâm hồn, bạn sẽ tìm được hạnh phúc từ đó”.

VietBao.vn