Giới điền kinh nước Nga nói riêng và thể thao thế giới nói chung vừa đón nhận tin dữ khi nữ VĐV chạy nước rút kiêm người mẫu thời trang tài năng Margarita Plavunova được tìm thấy đã chết trên đường phố ở quận Morshansky ở tỉnh Tambov (Nga), gây ra một vụ hỗn loạn kinh hoàng ở nước này hôm 22/8 vừa qua.

Nữ VĐV chạy vượt rào kiêm người mẫu tài năng người Nga Margarita Palvunova đột tử ở tuổi 25 trên đường phố

Theo cơ quan thông tấn Nga TASS, thi thể của cô được tìm thấy bởi người dân địa phương, những người đã cố gắng thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo và hồi sức nhưng đã không thể giúp nạn nhân xấu số hồi tỉnh.

Margarita Plavunova qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ

Kết quả cuộc điều tra đầu tiên của nhà chức trách xác định nữ VĐV trẻ Margarita Plavunova đã chết trong khi tập luyện và không có dấu hiệu bị bạo hành trên thân thể cô, do đó nguyên nhân tử vong do bị kẻ xấu sát hại đã bị loại trừ. Tờ Marca cho hay, cảnh sát đang nghiêng về khả năng nữ chân chạy xinh đẹp này tử vong vì một cơn trụy tim do tập quá sức.

Mỹ nhân điền kinh xứ sở bạch dương thiệt mạng khi giấc mơ dự Olympic Tokyo 2020 chưa kịp thực hiện

Bạn của Margarita - Sergei Safronov cũng được cảnh sát chất vấn đã tiết lộ rằng Margarita trước khi lâm nạn đã ở nhà bà của cô ấy để chuẩn bị cho giải đấu chạy vượt rào nội dung 60m và 100m sắp diễn ra.

Plavunova đã thi đấu lần cuối cùng vào ngày 22 tháng 6 tại giải đấu khu vực Zhukovskiy. Năm ngoái, cô đạt thành tích tốt nhất của bản thân là 14,06 giây cho bài kiểm tra vượt rào 100 mét, chỉ kém hơn 1 giây so với thành tích của Brianna Rollins (12,48 giây) khi giành HCV Olympic Rio 2016 tại Brazil.

Plavunova trước khi qua đời đã rất kỳ vọng sẽ giành suất dự Olympic 2020 để mang vinh quang về cho nước Nga quê hương cô.

Ngoài đam mê thể thao, mỹ nhân 25 tuổi này còn là một người mẫu thể thao nổi tiếng. Margarita Plavunova sở hữu trang cá nhân Instagram có đến 5.000 người đăng ký "Theo dõi", nơi cô thường đăng tải nhiều bức ảnh đẹp về điền kinh, sở thích diện quần áo thời trang và đi du lịch của bản thân.

Margarita Plavunova và bạn trai cô, cũng là một VĐV có tên Pasha Sedykh

Một số hình ảnh quyến rũ của nữ VĐV điền kinh xấu số Margarita Plavunova:

Mỹ nhân điền kinh kiêm người mẫu với vóc dáng "bốc lửa" vạn người mê

Margarita Plavunova rất thích đi du lịch

Mỹ nhân ra đi khi tuổi xuân còn đang phơi phới

VietBao.vn