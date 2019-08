Trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 19 V-League 2019, một tai nạn khá hy hữu đã xảy ra ở "chảo lửa" Thiên Trường. Vào khoảng phút 70, giữa biển người chật ních trên khán đài, một bé trai CĐV Nam Định khoảng 5 tuổi bất ngờ ngất xỉu và có dấu hiệu co giật.

Chiến sĩ Trần Đức Giảng (trái) cùng đồng đội cứu mạng CĐV nhỏ tuổi

Do quá đông đúc, không thể di chuyển, nên ngay lập tức, cậu bé đã được đưa xuống phía dưới đường piste để lực lượng an ninh trên sân hỗ trợ đưa ra xe cấp cứu. Một chiến sĩ Cảnh sát cơ động bế cậu bé, trong khi một đồng đội khác nhanh trí đưa tay vào miệng CĐV nhỏ tuổi này, để tranh hiện tượng "nuốt lưỡi" trong cơn co giật.

Có thể nhận thấy rõ sự đau đớn của anh thể hiện qua gương mặt, khi chịu đựng cậu bé cắn tay trong vô thức. Hành động đó đã giúp CĐV nhỏ tuổi này vượt qua cơn nguy kịch. Theo thông tin mới nhất, bé trai đã tỉnh ngay trong tối qua, và sức khỏe cũng đã ổn định trở lại.

Được biết, "người hùng" trên sân Thiên Trường là Đại úy Trần Đức Giảng, thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định, làm nhiệm vụ giữ an ninh cho trận đấu. Hành động kịp thời của Đại úy Giảng được cộng đồng mạng ngợi ca, vì nó không chỉ góp phần giúp cậu bé giữ được tính mạng trong cơn hiểm nghèo, mà còn thể hiện đậm nét tinh thần "vì nhân dân quên mình" của người chiến sĩ công an Việt Nam.

Hình ảnh đẹp và giàu tính nhân văn của Đại úy Trần Đức Giảng càng khiến cho trận đấu giữa Nam Định và HAGL trở nên đáng nhớ hơn, không chỉ bởi kết quả hòa 2-2 đầy kịch tính và hấp dẫn trên sân.

VietBao.vn