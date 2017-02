Dù đã giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng HLV Mourinho vẫn tung ra đội hình khá mạnh trong cuộc tái đấu với St.Etienne. “Quỷ đỏ” chỉ có vài sự thay đổi nhỏ ở 3 tuyến, trong khi Pogba và Ibrahimovic ra sân ngay từ đầu.

Mkhitaryan sớm mở tỷ số cho MU trước St.Etienne. (Ảnh: Daily Mail)

Ngay phút 16, MU đã có khởi đầu thuận lợi trên đất Pháp, với việc Mkhitaryan ghi bàn mở tỷ số sau kiến tạo của Mata. 6 phút sau, Mata lại có đường căng ngang khó chịu, khiến hậu vệ St.Etienne suýt nữa phá bóng thẳng vào lưới nhà.

Đáng tiếc, tác giả bàn mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”, Mkhitaryan lại dính chấn thương và sớm rời sân ở phút 25, khiến hiệp 1 trở nên kém hoàn hảo với thầy trò Mourinho. Ở chiều ngược lại, St.Etienne dù rất cố gắng nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm thực sự nào.

Bước sang hiệp 2, đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu, do đã có lợi thế quá lớn, khi St.Etienne phải ghi tới 5 bàn mới có thể lật ngược thế cờ. Sự kín kẽ của MU khiến đội chủ nhà không thể tiếp cận khung thành do Romero trấn giữ và chỉ có thể tung ra những cú sút xa cầu may.

Tuy nhiên, việc Bailly dính thẻ đỏ vô duyên ở phút 66 đã nằm ngoài dự tính của HLV Mourinho, khiến “Người đặc biệt” tỏ rõ sự tức giận bên ngoài sân. Dẫu vậy, tỷ số 1-0 vẫn được 10 người còn lại của MU bảo toàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Giành chiến thắng 1-0 trên đất Pháp, MU vượt qua St.Etienne với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận và đi tiếp vào vòng 16 đội Europa League. Đồng thời, đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò Mourinho cho trận chung kết League Cup với Southampton, đêm Chủ nhật tới./.

Đội hình ra sân:

St.Etienne: Ruffier; Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, Florentin Pogba; Veretout, Pajot; Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet; Beric.

MU: Romero; Young, Bailly, Smalling, Blind; Fellaini, Carrick, Paul Pogba; Mata, Ibrahimovic, Mkhitaryan.

Ghi bàn:

MU: Mkhitaryan 16’

CTV Bảo Long/VOV.VN Clip YouTube

