Video Từ Hiểu Đông đấm chảy máu cao thủ Sơn Đông

Tiền không phải là tất cả

Trước trận đấu Tian Ye nói với tôi nếu chấp nhận thua cuộc, tôi sẽ được anh ấy trao 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17 tỷ đồng). Tuy nhiên, tôi không phải hạng người tham tiền, tôi đã chiến đấu hết khả năng để khiến anh ta phải bẽ bàng", Từ Hiểu Đông nói với người dẫn chương trình sau khi trận đấu kết thúc.

5 triệu nhân dân tệ là một số tiền quá hấp dẫn nhưng võ sỹ 39 tuổi đã không "bán mình cho quỷ". Thông qua trận đấu này, tay đấm họ Từ một lần nữa đã vạch mặt sự "đe hèn" của một số cao thủ tự xưng tại Trung Quốc.

VietBao.vn