Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

ATP World Tour Masters 1000

Video Federer bỏ lỡ 2 championship point đáng tiếc khi đấu Djokovic ở chung kết Wimbledon 2019:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federer và vợ yêu Mirka Vavrinec có đến 2 cặp con song sinh là Myla Rose và Charlene Riva (9 tuổi, con gái) cùng Leo và Lenny (5 tuổi, con trai)

Chia sẻ về thói quen không tốt của mình, Federer thừa nhận: "Tôi đã từng là một gã nghiện rượu." Huyền thoại đã giành 20 Grand Slam đánh đơn còn tiết lộ lý do anh không luyện tập chơi trái hai tay mà chọn sử dụng cú bung trái một tay ảo diệu nhưng mạo hiểm hơn vì muốn học theo các thần tượng Boris Becker, Pete Sampras và Stefan Edberg:

"Bởi vì tất cả người hùng của tôi đều chơi trái một tay và vì vậy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi yêu quý cây vợt của mình vì nó như phần mở rộng cánh tay tôi và nó đã tạo nên những phép thuật kỳ diệu."

Djokovic đua Grand Slam với Federer - Nadal Theo bạn, Djokovic (16) có thể vượt qua Nadal (18) và Federer (20) để trở thành tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất hay không? Không thể Vượt Nadal nhưng thua Federer Vượt Federer nhưng sau đó vẫn thua Nadal Chắc chắn vượt qua Federer - Nadal Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn