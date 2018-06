Lần đầu tiên trong 12 năm qua, người Anh mới mở đầu chiến dịch World Cup bằng một chiến thắng. Và dĩ nhiên mục tiêu tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ là một trận thắng tiếp theo khi đụng Panama để cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội, đồng thời cũng rảnh tay để đối đầu với Bỉ ở lượt trận cuối cùng để phân định vị trí nhất, nhì bảng.

Đối với Panama, Los Canaleros cũng có mục tiêu riêng của mình. Trong lần đầu dự World Cup, đội bóng Trung Mỹ vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên, sau khi để thua Bỉ 0-3 ở trận ra quân.

Tuy chỉ có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận mở màn gặp Tunisia khi Loftus-Cheek thay Dele Alli do chấn thương, tuyển Anh vẫn rất mạnh so với một tân binh như Panama. Thầy trò HLV Hernan Gomez nhận thức rất rõ điều này và chủ động chơi thấp ngay từ những phút đầu tiên, nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ như đã từng làm ở trận đấu trước với Bỉ.

Tuy nhiên, Panama mới là đội có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên ở phút thứ 5, nhưng đáng tiếc Anibal Godoy lại đưa bóng đi vọt xà khung thành tuyển Anh dù dứt điểm ở tư thế rất thoải mái.

Dẫu vậy, đẳng cấp của một đội bóng lớn đã sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Chỉ sau tình huống dứt điểm của Panama đúng ba phút, “Tam sư” đã vươn lên dẫn trước 1-0 từ một tình huống bóng bổng đậm chất Anh. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, John Stones ở tư thế không ai kèm thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Jaime Penedo, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Trung vệ John Stones ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh ngay phút thứ 8.

Có bàn thắng dẫn trước, Anh chơi thoải mái hơn và liên tiếp dồn ép đối thủ đến từ Trung Mỹ. Bàn thắng tiếp theo dường như chỉ là vấn đề thời gian. Đến phút 20, hàng phòng ngự Panama chơi rất thiếu kinh nghiệm khi hậu vệ Escobar phạm lỗi quá thô với Lingard trong khu vực cấm địa. Không cần đến sự trợ giúp của VAR, trọng tài chính người Ai Cập ngay lập tức trao cho tuyển Anh một quả penalty. Trên chấm 11m, tiền đạo đội trưởng Harry Kane dứt điểm trái phá vào góc cao, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Có được hai bàn thắng khá dễ dàng nhưng Anh vẫn chưa muốn dừng lại. Chỉ hơn mười phút sau bàn nhân đôi cách biệt, đến lượt tiền vệ Lingard tỏa sáng với một cú cứa lòng đẳng cấp đưa bóng vào góc cao, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Anh.

Hưng phấn với liên tiếp các bàn thắng, “Sư tử” Anh càng chơi càng áp đảo, không cho Panama bất cứ một cơ hội nào để đáp trả. Với thế trận một chiều như vậy, không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa fan hâm mộ tuyển Anh trên sân Nizhny Novgorod lại có dịp được ăn mừng. Dù Panama bố trí hàng phòng ngự tới sáu cầu thủ, chừng đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn những tình huống phối hợp ban bật nhuần nhuyễn của tuyển Anh. Phút 40, trung vệ John Stones kết thúc pha phối hợp đá phạt hoàn hảo bằng bàn thắng thứ 2 cho riêng mình ở trận này sau pha đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 4-0.

Đến lúc này thì Panama đã hoàn toàn vỡ vụn. Hàng phòng ngự non nớt của họ tiếp tục mắc lỗi đáng trách. Anibal Godoy trong một pha tranh chấp phút 43 đã phạm lỗi với Harry Kane ở khu vực cấm địa Panama và tiếp tục là quả penalty thứ 2 cho “Tam sư”. Kane một lần nữa đứng trước chấm 11m và tiếp tục không mắc một sai lầm nào để đem về lợi thế dẫn 5-0 cho đội nhà. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Harry Kane lập cú đúp trên chấm 11m ngay trong hiệp một.

Năm bàn thắng ghi được trong hiệp một giúp Anh chơi thảnh thơi hơn ở hiệp thi đấu thứ 2. Không có gì vội vàng khi mà chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay đoàn quân của HLV Southgate. Cũng giống như hiệp một, Anh là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng họ đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để giữ chân cho các trụ cột.

Khá đáng khen cho Panama khi dù bị thua đậm, họ vẫn miệt mài chắt chiu từng cơ hội để lên bóng. Tuy nhiên, giữa lúc đang có một thế trận tạm được thì Panama lại để thủng lưới bàn thứ 6. Người ghi bàn lại là Harry Kane trong một tình huống có phần may mắn ở phút 62. Cú dứt điểm của Loftus-Cheek khiến trái bóng đập vào chân Kane trước khi đi vào lưới Panama. Bàn thắng được tính cho đội trưởng của tuyển Anh và chính thức đưa Kane vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup năm nay với năm pha lập công. Ngay sau bàn thắng này, anh được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City.

Bàn thắng có phần may mắn ở phút phút 62 giúp Harry Kane hoàn tất cú hat-trick ở trận này.

Không còn gì để mất, Panama vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 66, Murillo băng xuống đối mặt thủ môn tuyển Anh nhưng Stones đã kịp phá bóng ngay trước vạch vôi khung thành. Sau đó ít phút, đến lượt Torres được trao cơ hội nhưng cũng không thể thành công. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, Panama đã có bàn thắng xứng đáng ở phút 78. Sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa “Tam sư” từ tình huống đá phạt bên cánh trái, hậu vệ 37 tuổi bên phía Panama, Felipe Baloy băng xuống dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-6. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội bóng Trung Mỹ tại một kỳ World Cup, được ghi bởi cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Panama cũng có bàn thắng đầu tiên trong lần đầu dự World Cup, do công của cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình, Felipe Baloy.

Trong những phút còn lại, Anh chủ động chơi chậm, tạo điều kiện cho Panama có nhiều cơ hội lên bóng hơn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 6-1 nghiêng về “Tam sư” được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Giành chiến thắng “hủy diệt” sáu sao, Anh tạm dẫn đầu bảng G với sáu điểm sau hai trận toàn thắng, bằng điểm với Bỉ nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Kết quả này cũng chính thức giúp Anh cùng dắt tay Bỉ vào vòng knockout, còn Panama và Tunisia cũng chính thức nói lời chia tay World Cup sau lượt trận thứ 2. Dù thua cuộc nhưng đội bóng Trung Mỹ cũng có quyền ăn mừng với bàn bàn thắng lịch sử đầu tiên ở vòng chung kết World Cup.

TRUNG HƯNG

VietBao.vn