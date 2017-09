Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà do hiệu suất ném rất thấp của đội HCM CW. Rất may cho đội khách khi tỉ số không bị kéo quá xa do HNB cũng ném không quá tốt, đặc biệt là trung phong Collins ném 0/9 quả 3 điểm từ đầu trận.