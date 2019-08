Hướng đến kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nhằm phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc, Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 đã được tổ chức lần thứ 4.

Với thông điệp "Vòng quay lan tỏa", Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 xuất phát từ thủ đô Hà Nội ngày 1/9, đi qua thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, kết thúc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 8/9.

Giải đua xe VTV Cup 2019 sẽ bắt đầu chặng 1 vào ngày 1/9. Ảnh: VTV.

Giải đấu có khẩu hiệu "Hành trình di sản" nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam trên suốt hành trình mà đoàn đua đi qua như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể Di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An.

Đặc biệt, chặng đua kết thúc ngày 8/9 tại Hội An cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Giải đua có tổng giá trị giải thưởng lên tới 973 triệu đồng. Trong đó, giải áo vàng chung cuộc giá trị 150 triệu đồng, tiếp tục là giải thưởng áo vàng có tiền thưởng cao nhất trong các giải đua xe đạp được tổ chức tại Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế, với lộ trình đường đua dài 1.045 km. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 gồm 8 chặng đua. Chặng khai mạc diễn ra xung quanh Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội sáng 1/9 và chặng cuối diễn ra tại tỉnh Quảng Nam ngày 8/9.

Tiến Đạt

VietBao.vn