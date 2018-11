Sáng nay 30-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành trả vé cho khách hàng đã mua thành công trong hai ngày mở bán online trước đó (28 và 29-11). Theo thông báo, có khoảng 20.000 vé đã được bán thành công, trong đó nhiều người chọn phương thức nhận vé qua đường bưu điện, số khác chọn nhận trực tiếp tại trụ sở VFF.

Ghi nhận trong buổi trả vé đầu tiên, khá đông người đã xếp hàng chờ nhận vé, trong đó đa số là dân văn phòng, sinh viên. Tuy nhiên không có cảnh chen lấn, xô đẩy như từng xảy ra ở đợt bán vé trận Việt Nam - Malaysia hôm 11-11. Trái lại, tất cả xếp hàng trong trật tự, văn minh.

Hàng người xếp hàng trật tự chờ tới lượt vào nhận vé, sáng 30-11

Ban tổ chức thiết lập hai lớp hàng rào an ninh, với sự tham gia của công ty bảo vệ và lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội. Do dòng người xếp hàng ý thức, trật tự nên lực lượng an ninh cũng khá nhàn nhã.

Anh Nguyễn Văn Thịnh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) - một trong những khách hàng may mắn mua vé thành công, cho biết đã phải ngồi trước máy tính từ 10h sáng tới gần 15h ngày 28-11 mới mua được 2 vé mệnh giá 300.000 đồng.

"Ban tổ chức cho đặt tối đa 4 vé nhưng do lượng vé có hạn nên tôi chỉ đặt thành công 2 vé và cũng chỉ chọn được mệnh giá 300.000 đồng. Tuy nhiên như thế đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi. Cả phòng nơi tôi làm việc, chỉ mình tôi đặt vé thành công hôm đó", anh Thịnh vui vẻ cho biết sau khi đã nhận đủ 2 vé từ ban tổ chức.

Rất đông "phe" chầu chực trước hàng rào an ninh chờ mua lại vé trận Việt Nam - Philippines

Theo ghi nhận của phóng viên, có rất đông dân "phe" đứng chầu chực trước hàng rào an ninh chờ những người nhận vé đi ra để đề nghị mua lại, bán cho những người có nhu cầu nhưng không thể mua thành công trong 2 ngày mở bán trước đó.

Nhiều "phe" đeo bám, kỳ kèo và sẵn sàng trả 2 triệu đến 2,5 triệu đồng cho một cặp vé mệnh giá gốc 500 nghìn đồng/vé. Tuy nhiên không có nhiều giao dịch được thực hiện, bởi đa số từ chối bán lại và mau chóng ra về.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, nhu cầu người mua vé rất lớn trong khi lượng vé chỉ có hạn. Cụ thể trong ngày mở bán hôm 28-11, đã có 1,7 triệu người truy cập, trung bình 40-50 nghìn người cùng thực hiện lệnh mua, thậm chí có thời điểm cùng lúc 100.000 người tiến hành mua vé.

Từ nay tới khi trận đấu diễn ra (19h30 ngày 6-12), dự báo tình hình vé chợ đen sẽ còn diễn biến phức tạp, với những cơn sốt vé và giá vé "nhảy múa" từng ngày, từng giờ.

VietBao.vn