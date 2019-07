Sự kiện:

Wimbledon 2019

Serena Williams

Video khoảnh khắc Halep nâng cúp

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dòng tít trên tờ The Week

Peter Bodo của ESPN bình luận về trận đấu với lời khen cho sự điều chỉnh không ngừng của Halep. “Simona đã luôn tiến sâu ở những giải đấu trên mặt sân phù hợp với các pha bóng bền, nhưng giờ cô mới tìm ra công thức cho mặt sân cỏ. Cô mắc chỉ 3 lỗi đánh hỏng suốt trận và thường trực đưa bóng dọc dây, một chiến thuật lợi hại khiến Serena không có nhiều thời gian xử lý và phải bỏ khoảng trống”, Bodo nhận xét.

Veronica Bruno của Bleacher Report thì dành lời khen cho Serena Williams, rằng cô đã duy trì phong độ tốt kể từ sau khi làm mẹ. “Chỉ không may mắn cho Serena, Simona Halep là một người vô cùng quyết tâm và đã thay đổi lối đánh sao cho phù hợp với mặt sân lẫn phong cách của đối thủ”, Bruno bình luận.

VietBao.vn